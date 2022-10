FOTO halloweenskej výzdoby naháňa ľuďom zimomriavky: Fuj, toto je už prehnané!

Sviatok, kedy je možné zaklopať na cudzie dvere a dožadovať sa sladkostí, mať pavučiny v krčmách či reštauráciách alebo sa obliecť za strašidelného klauna či sexi králika, sa často premieňa na bizarnú súťaž. Pred pár dňami sa na Reddite spustila medzi Britmi na túto tému debata, tentokrát ohľadom výzdoby. Predmetom diskusie sa stala figurína zabalená do čierneho vreca a pohodená na trávniku. Vyzerá to, akoby niekoho zavraždili a takýmto spôsobom sa zbavili tela.

V diskusii "Môžeme sa všetci zhodnúť na tom, že táto halloweenska 'dekorácia' zachádza príliš ďaleko?" sa objavujú skôr nesúhlasné reakcie. Mnohí si myslia, že takýto kanadský žart je nevhodný "Nie. Ak bol niekto nablízku nedávno zabitý, mohlo by to byť nevkusné, ale inak je to celkom zábavné," píše jedna osoba. Ďalšia si, naopak, myslí, že sa dalo zájsť ešte ďalej. "Áno, súhlasím s tým, že je to vtipná dekorácia, ľudia potrebujú, aby to pochopili, prestali brať veci tak vážne," dodáva ďalší užívateľ.