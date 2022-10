Prekvapivé odhalenie: Ak trpíte týmito zdravotnými problémami, máte nižšie riziko nákazy KORONAVÍRUSOM

Nedávno zverejnený výskum známy ako Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2 (HEROS) skúmal súvislosť medzi určitými základnými ochoreniami a rizikom nákazy koronavírusom. Konkrétne sa vedci zaoberali obezitou a s tým súvisiacim vysokým BMI, astmou, potravinovými alergiami a inými formami alergie vrátane ekzému a alergickej nádchy.

Tím odborníkov z amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) monitoroval približne 1400 domácností, medzi ktorými bol v období od mája 2020 do februára 2021 aspoň jeden jednotlivec vo veku 21 alebo menej rokov. Celkovo tieto domácnosti pozostávali z viac ako 4000 jednotlivcov, ktorí súhlasili s vykonaním výterov z nosa na dvojtýždennej báze. Zároveň každý z členov vyplnil dotazník o svojom zdravotnom stave. Ak niekto v domácnosti pociťoval príznaky covidu, experti vykonali ďalšie testy výteru z nosa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Nižšie riziko nákazy, ak trpíte potravinovou alergiou

Štúdia potvrdila predchádzajúci výskum, ktorý dospel k záveru, že obezita alebo vysoké BMI zvyšujú riziko COVID-19. Astma, ekzém a alergická nádcha nemali vplyv na nákazu vírusom. Vedci však zistili, že jednotlivci, ktorí trpeli potravinovými alergiami diagnostikovanými lekárom, mali nižšie riziko nákazy v porovnaní s bežnou populáciou. Výskumníci predpokladajú, že ľudia s potravinovými alergiami majú vyššiu mieru zápalu typu 2, čo môže znížiť hladiny receptora ACE2, proteínu nachádzajúceho sa na povrchu buniek dýchacích ciest. Keďže SARS-CoV-2 používa na vstup do buniek práve receptor ACE2, menší počet týchto receptorov by mohol obmedziť možnosti vstupu vírusu do organizmu. Vedci tiež špekulovali, že potravinové alergie môžu zmeniť určité rizikové faktory správania, pretože ľudia s alergiami môžu napríklad menej často jesť v reštauráciách, kde častejšie dochádza k prenosu vírusu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výskumníci tiež pozorovali to, ako vírus ovplyvňuje ľudí rôznych vekových skupín. Zatiaľ čo deti, dospievajúci a dospelí mali počas skúmaného obdobia približne 14-percentnú šancu, že sa u nich rozvinie COVID-19, prejavovali sa u nich rozdiely v symptómoch. "Priebeh ochorenia bol asymptomatický u 75 percent detí, 59 percent tínedžerov a 38 percent dospelých. V 58 percentách zúčastnených domácností, kde sa jedna osoba nakazila, sa SARS-CoV-2 preniesol na viacerých členov domácnosti," uviedli odborníci z NIH.

Podľa riaditeľa Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID) Anthonyho Fauciho výsledky štúdie podčiarkujú dôležitosť očkovania detí a zavedenie ďalších opatrení v oblasti verejného zdravia, aby sme predišli infekcii SARS-CoV-2. Zároveň dodal, že je potrebný ďalší výskum, aby experti hlbšie preskúmali súvislosť medzi potravinovou alergiou a rizikom infekcie.