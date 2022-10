Bombastické správy od vedcov, ktorí vyvinuli vakcínu Pfizer/BioNTech: Toto môžete čakať do roku 2030

LONDÝN - Vedci stojaci za očkovacou látkou Pfizer/BioNTech proti covidu-19 vďaka pandémii zistili, ako rýchlejšie a lepšie vyrábať vakcíny. Prichádzajú opatrné správy o tom, že do konca desaťročia by sme mohli mať vakcínu proti rakovine.

Denník The Independent informoval, že Uğur Şahin a Özlem Türeciová, spoluzakladatelia firmy BioNTech, ktorí sa spojili s Pfizerom pri výrobe vakcíny proti covidu-19, dúfajú v ich prelom v oblasti melanómov, rakoviny čriev a iných typov nádorov. Vedkyňa Türeciová počas rozhovoru s Laurou Kuenssbergovou z BBC vysvetlila: "To, čo sme počas desaťročí vyvinuli pre vývoj vakcíny proti rakovine, sa stalo základom vývoja vakcíny proti covidu. Získané skúsenosti ohľadom tejto vakcíny nám pomôžu v našej nasledovnej práci a vývojom vakcíny proti rakovine."

Vedci sa podľa Türeciovej počas pandémie naučili, ako lepšie a rýchlejšie vyrábať vakcíny, a to najmä pri tak veľkom počte ľudí, pričom zisťovali, ako imunitný systém reaguje na mediátorovú ribonukleovú kyselinu (mRNA). Technológia mRNA vakcíny proti COVID-19 by bola pre tento smer veľmi nápomocná, pretože by sa mohla prepracovať na posilnenie imunitného systému tela pri útoku na rakovinové bunky. Vakcína mRNA proti covidu obnovuje antigény, ktoré povedia telesnému systému, čo má hľadať a na čo zaútočiť, aby pomohol odvrátiť chorobu.

Türeciová tvrdí, že podobný prístup by sa dal použiť na ničenie rakovinových buniek. "mRNA funguje ako plán a umožňuje povedať telu, aby vyrobilo liek alebo vakcínu. A keď použijete mRNA ako vakcínu, dokážete vystopovať nepriateľa v tele, v tomto prípade rakovinové antigény, čiže rakovinové bunky, ktoré sa odlišujú od normálnych buniek."

Na otázku Kuenssbergovej, ako dlho bude trvať, kým budú vakcíny pripravené, vedec Şahin predpokladá, že do roku 2030. Dodal, že rýchly vývoj vakcíny proti Covid-19 počas pandémie im pomohol zistiť, ako rýchlo zaviesť liečbu. „Toto určite urýchli aj našu vakcínu proti rakovine.” Podľa BBC News títo dvaja vedci už v súčasnosti vykonávajú niekoľko klinických skúšok, aby zistili, ako pacienti reagujú na očkovanie proti rakovine. Na otázku, či existuje šanca, že vakcína zlyhá, Türeciová odpovedala, že to nie je pravdepodobné.