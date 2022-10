Učiteľka (25) pohoršuje ľudí: Keď uvideli, čo nosí do práce... pozrite od pása dolu!

Dvadsaťpäťročná Victoria, ktorá učí biológiu na strednej škole, zverejňuje na TikToku videá so svojimi učiteľskými outfitmi. Ide väčšinou o mini sukne alebo košeľové šaty. Mnohí užívatelia si myslia, že takéto oblečenie je pre pedagogičku nevhodné a skritizovali ju.

"Keby sme toto nosili do školy, jednoducho by sme boli všetci vyhodení," napísal jeden z komentujúcich. "Milujem vaše oblečenie, ale stále by som mala paranoju, že odhalím to, čo nechcem," poznamenala istá žena.

Na základe komentárov Victoria uviedla, že vedenie školy, v ktorej pracuje, je pomerne benevolentné, pokiaľ ide o pravidlá obliekania a väčšina zamestnankýň nosí kratšie sukne. Ďalej ale priznala, že si je vedomá toho, čo má na sebe v závislosti od triedy, kde učí. Niektorým ľuďom sa napriek všetkým výhradám učiteľkine outfity páčia. "Páči sa mi váš šatník. Vždy od vás beriem inšpiráciu na moje vyučovanie," povedala iná učiteľka. "Ste nádherná a idú z vás dobré vibrácie," dodal iný komentujúci.