Fenka spí každú noc s manželmi v posteli: Keď sa stane TOTO, okamžite musí zobudiť majiteľku!

Annie je kríženec border kólie a huskyho. Catherine Nielsenová (31) hovorí o nej ako o najlepšej priateľke svojho manžela. Zmysly fenky sú obzvlášť dôležité, pretože Catherine nepočuje na jedno ucho, čo môže sťažiť identifikáciu, kedy Matthew (32) dostane alebo už má záchvat. Annie spí so svojimi majiteľmi v posteli a má schopnosť vycítiť, kedy jej pán dostáva záchvat. Vtedy sa prebudí a zobudí aj Catherine, ktorá tak môže pomôcť manželovi. Jednu z ťažších nocí sa podarilo zaznamenať kamerovým systémom rodinného domu.

Annie však nie je cvičený pes, jej schopnosti prišli s ťažkosťami majiteľa. "Približne pred rokom začala vykazovať známky toho, že dokáže vycítiť záchvaty. Zvyčajne po mňa príde, keď sa Matthew necíti dobre alebo začne mať záchvat, keď tam nie som," hovorí Nielsenová. Rodinný psík väčšinou Matthewovu stranu postele ani neopúšťa. "Manželove záchvaty ho vystavujú extrémnemu riziku náhlej neočakávanej smrti pri epilepsii. Mať psa, ktorý nás dokáže na ne upozorniť, nám pomáha udržať Matthewa v bezpečí. Nič nemôže eliminovať toto riziko, ale pes ho pomáha znižovať."

Život 32-ročného muža sa od začiatku záchvatov v roku 2020 drasticky zmenil. Mal rozbehnutú kariéru v stavebníctve, no od prepuknutia choroby denne prespal aj dvadsať hodín a teraz je plne odkázaný na starostlivosť svojej manželky, píše portál NationalWorld. Dvojica chce zverejnením príbehu zvýšiť povedomie o záchvatoch a epilepsii. "Niektorí ľudia neveria, že psy dokážu na ňu upozorniť, ale ja som len vďačná, že nie sú v pozícii, aby museli vedieť, aké to je. Ak náš príbeh pomôže zachrániť čo i len jeden život, potom to nebolo zbytočné," uzatvára Nielsenová.