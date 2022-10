WHO varuje: Hrozí, že do sveta sa rozšíri smrteľný variant tohto vírusu

ŽENEVA - Opičie kiahne si vyžiadali desiatky potvrdených úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že rýchlo šíriaci sa variant je miernejší ako ten, ktorý je zodpovedný za veľký počet obetí v Kongu. Experti napriek tomu varujú, že závažnejší variant by sa už čoskoro mohol rozšíriť do celého sveta.

Opičie kiahne sa tento rok rozšírili po celom svete a výsledkom je 26 potvrdených úmrtí a viac ako 71 000 prípadov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je však variant, ktorý sa rýchlo rozšíril, výrazne miernejší ako ten, ktorý je zodpovedný za veľký počet úmrtí v Konžskej demokratickej republike. Závažnejší variant by sa však už čoskoro mohol rozšíriť do viacerých kútov sveta, informuje vedecký časopis New Scientist.

Variant známy ako Clade I má úmrtnosť približne 10,6 percenta, čo je takmer trojnásobok v porovnaní s variantom Clade II s 3,6 percentami. Zatiaľ čo Clade I bol historicky obmedzený na Kongo a nejaký čas aj na Južný Sudán, WHO teraz varuje, že by sa mohol rozšíriť po celom svete. Je pravdepodobné, že v Kongu, ktoré od začiatku roka do 21. septembra zaznamenalo v dôsledku opičích kiahní neúmerne vysoký počet úmrtí (120), prevláda variant Clade I. Je potrebné poznamenať, že WHO v súčasnosti nevie, či je vysoký počet úmrtí v krajine výsledkom zlého prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo smrteľnejších symptómov.

Opičie kiahne sú infekčné vírusové ochorenie. Vírus pochádza z rovnakej rodiny vírusov ako variola, ktorá spôsobuje kiahne. Medzi typické príznaky patria horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, zimnica, opuchnuté lymfatické uzliny na krku a najmä nezvyčajná kožná vyrážka, ktorá môže vyzerať ako pupienok alebo pľuzgier. Odborníci vyzývajú na spoločné úsilie v boji proti šíreniu opičích kiahní v Kongu, aby sa zabránilo šíreniu Clade I alebo akýchkoľvek potenciálnych mutácií.