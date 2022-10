Influencerka (34) zverejnila FOTO svojho bábätka: Drsná kritika ľudí! Tento detail ich strašne vytočil

Trisha Paytasová je známa tým, že na YouTube, TikToku a Instagrame vyvoláva kontroverziu svojou osobnosťou a ani narodenie jej prvého dieťaťa nebolo výnimkou. Narodenie svojej prvej dcéry oznámila na sociálnych sieťach ešte v septembri a takmer okamžite vyvolala rozruch, keď vyhlásila, že jej dieťa sa volá Malibu Barbie Paytasová-Hacmonová.

Veľa ľudí považuje výber mena za krutý a sebecký. "Je to škaredá hra, ktorú hrajú rodičia úbohého dieťaťa. NIE JE to roztomilé meno," napísal jeden z komentujúcich. Tým sa ale kritika na adresu 34-ročnej influencerky neskončila. O niekoľko týždňov neskôr saTrisha podelila o záber svojho dievčatka sediaceho v kresle vedľa mikrofónu. "Predstavujeme môjho nového hostiteľa podcastu," okomentovala fotku.

Ľudí okamžite zaujal jeden detail na fotografii, a to, že dieťa nebolo ničím podopreté. "Ako ste ju mohli takto podoprieť! Zbláznili ste sa? Vždy musíte podoprieť jej krk," napísal jeden z užívateľov Instagramu. "Nechať sedieť novorodenca v tejto polohe je mimoriadne nebezpečné," uviedol ďalší. "Prosím, Trisha, dôveruj mi, musíš jej podopierať hlavu a krk, vždy! Vychovala som dve deti, sme si vedomí, že je to tvoje prvé dieťa a snažíme sa ti pomôcť, ale ty nás nepočúvaš a správaš sa, ako keby ľudia šikanovali tvoje dieťa," odkázala Paytasovej jedna mamička.

Blondínka rýchlo zareagovala na nenávistné komentáre. "Ahojte, všetci. Ďakujem za všetky milé komentáre. Milujem ukazovať Malibu a to, čo robíme počas dňa. Zaujíma ma, či nie ste jej pediatri, keď komentujete a špekulujete o jej zdravotných problémoch. V tomto štádiu má Malibu pediatra, ku ktorému chodí každé dva týždne a všetko je v poriadku," odkázala svojim fanúšikom. Podľa odborníkov potrebuje hlavička dieťaťa počas prvých mesiacov veľa podpory, kým svaly krku nezosilnia. Po jednom alebo dvoch mesiacoch by už dieťa malo byť dostatočne silné na to, aby udržalo hlavu hore v detskom nosiči alebo šatke.