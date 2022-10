Stalo sa vám už niekedy v sprche TOTO? Vedci vysvetlili, ako je to možné, naozaj bizarný fenomén

Mnohým sa určite stalo, že práve počas sprchovania prišli na to, ako vyriešiť ich aktuálny problém, napríklad zrazu rozlúskli pracovný problém. Tím vedcov pod vedením Zaca Irvinga z University of Virginia a Caitlin Millsovej z University of Minnesota sa rozhodol do tohto fenoménu hlbšie ponoriť a zistiť, prečo sa to deje. O svoje zistenia sa podelili v novej štúdii s názvom "Efekt sprchy: Putovanie mysle uľahčuje tvorivú inkubáciu počas mierne pútavých aktivít" zverejnenej v časopise Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Aj keď sa sprcha môže zdať ako najmenej inšpirujúce miesto na nájdenie najlepších myšlienok, opak je pravdou. Irving, odborný asistent filozofie na univerzite, vysvetľuje: "Povedzte, že máte problém. Čo robíte? Pravdepodobne to nie je niečo nudné, ako napríklad pozorovanie schnutia čerstvo natretej farby. Namiesto toho sa však venujete niečomu, čím by ste sa mohli zamestnať - či ísť na prechádzku, záhradkárčiť alebo sa osprchovať. Všetky tieto činnosti sú stredne pútavé. Irving, Millsová a ich spolupracovníci nadviazali na predchádzajúci výskum spred desiatich rokov, ktorý akoby potvrdzoval, že keď vykonávame nenáročnú úlohu, náš mozog má tendenciu "blúdiť", čo otvára tok kreativity.

Počas novej štúdie boli účastníci požiadaní, aby prišli na alternatívne spôsoby použitia buď tehly alebo kancelárskej sponky. Výskumníci ich rozdelili do dvoch skupín - jedna sledovala nudné video dvoch mužov skladajúcich bielizeň, druhá stredne pútavý útržok z filmu Keď Harry stretol Sally.

Vedci zistili, že počas stredne pútavého videa existovala pozitívna korelácia medzi množstvom blúdenia mysle a tvorivými nápadmi, ktoré vznikli. "Zdá sa, že ľudia často vytvárajú kreatívne nápady počas mierne pútavých aktivít, ako je aj sprchovanie alebo chôdza," skonštatovali autori v štúdii. "Jedným z vysvetlení efektu sprchy je, že vytváranie kreatívnych nápadov si vyžaduje rovnováhu medzi sústredeným, lineárnym myslením (ktoré obmedzuje originalitu) a neobmedzenými náhodnými asociáciami (ktoré sú len zriedka užitočné)," doplnili.