Hypotekárna poradkyňa varuje: Toto nikdy nerobte pri posielaní peňazí druhému, inak hrozia veľké problémy

Pri posielaní peňazí podľahnú niektorí ľudia pokušeniu a do kolónky pre príjemcu vložia rôzne poznámky či odkazy. Finančníci z KAG Financial však upozorňujú, že týmto spôsobom si odosielateľ škodí a znižuje šancu na vybavenie hypotéky. Príspevok zverejnený na TikToku pod názvom "Ako sa vyhnúť hanbe pri žiadaní o hypotéku" má už viac ako milión videní a mnohí užívatelia nie sú veľmi nadšení. Pochopili totiž, že odkazy, ktorými v minulosti rozveseľovali svojich priateľov, keď im posielali peniaze na účet, si môžu kedykoľvek prečítať aj zamestnanci finančných ústavov rozhodujúci o schvaľovaní hypoték. Hoci bola väčšina poznámok písaná iba zo žartu, pracovníci bánk ich nemusia takto pochopiť a môžu v nich vyvolať pochybnosti o klientovi.

"Napísať do poznámky 'Peniaze na drogy' pravdepodobne nie je najlepší nápad. V skutočnosti je toto ešte slabé v porovnaní s tým, čo vidíme," uvádza hypotekárna poradkyňa vo videu. Keď sa ľudia pýtali, či by ich to mohlo naozaj poškodiť a znížiť ich šance na získanie hypotéky, spoločnosť odpovedala, že žiadosť ovplyvnia iba vtedy, ak sú nezákonné. Tí, ktorí sa obávali, že by im mohol spôsobiť nepríjemnosti odkaz "SUGAR DADDY" a "Wifey Dollaaaa", si mohli vydýchnuť, pretože toto naozaj nie sú výrazy, ktorými by vyvolali pochybnosti banky.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Ak však v budúcnosti uvažujete požiadať o hypotéku, pravdepodobne bude lepšie zabudnúť na všetky dvojzmyselnosti alebo narážky venované prijímateľovi peňazí. Dobrou správou je, že hypotekárni poradcovia a veritelia sa zvyčajne pozerajú len na výpisy spred troch až šiestich mesiacov.