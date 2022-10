Pikantné odhalenie o obľúbenom seriáli Scooby-Doo: Tvorcovia potvrdili to, čo niektorí diváci tušili

Galéria fotiek (1) Warner Bros

Zdroj: Warner Bros

NEW YORK - Velma je oficiálne lesba. Neprezrádzajú to nielen ukážky z pripravovaného filmu "Trick or Treat Scooby-Doo", ale aj samotní tvorcovia. Pre niektorých fanúšikov tejto animovanej série to zrejme bude prekvapenie, pre iných, naopak, nie.