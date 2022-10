Žena požičala susedovi kľúče od svojho domu: Keď skontrolovala bezpečnostnú kameru, ostala v šoku

William Nolan (59) a jeho manželka dostali kľúče od domu susedky Debbie Wearing-Jonesovej (64) z Birminghamu, aby mohli kŕmiť jej mačky počas jej neprítomnosti. Debbie povedala, že mali spolu dobrý, priateľský vzťah a že si navzájom dôverovali, hovorí pre Dailystar.co.uk. Raz, keď doma večerala so svojím partnerom, pod stolom našli čiernu plastovú škatuľu prichytenú obojstrannou páskou. Jonesová si najprv myslela, že by to mohla byť jedna z hračiek jej vnuka, no po gúglení na internete zistila, že ide o spyware. Keď hľadali viac, našli ďalší záznamník za čelom postele.

Nález nahlásili polícii, tá im ale bez známok násilného vstupu do domu povedala, že bude potrebovať ďalšie dôkazy. Vdova sa rozhodla nastražiť skryté webové kamery, aby chytila ​​toho, kto si príde vyzdvihnúť nahrávaciu súpravu. Keď si následne pozrela záznam, zostala v šoku, lebo na ňom uvidela Nolana, ako v jej dome horúčkovito hľadá svoje odpočúvacie zariadenia.

Štvornásobný otec sa priznal k obvineniu z prenasledovania a bol uväznený na pätnásť týždňov. Sudca opísal prípad ako jeden z najzávažnejších trestných činov prenasledovania. "Umiestnenie odpočúvacieho zariadenia na čelo postele obeti spôsobilo najväčšie utrpenie, aké si možno predstaviť," uviedol.