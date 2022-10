Žena pred manželom nedokázala.... Na názor sa opýtala ľudí! Je to podľa vás normálne?

Na fóre Mumsnet sa nemenovaná žena podelila o nepríjemné chvíle, ktoré jej spôsobila toaleta v hotelovej izbe na Malorke. Podľa jej slov mali jej dvere také veľké medzery, že sa nemohla uvoľniť. Bolo jej totiž veľmi nepríjemné, aby ju pri vykonávaní veľkej potreby počul manžel. Čitateľov sa zároveň spýtala, čo si o jej správaní myslia a či je normálne, keď jej prekážajú takéto veci, píše Daily Star.

„Trávila som sedem nocí v štvorhviezdičkovom hoteli na Malorke s milovaným manželom. Sme manželia, ale necítim sa dobre, keď vykonávam veci na tejto toalete, kým je on v izbe. Na každej strane dverí je medzera, ktorá sa úplne nezatvorí. Je to štandardné nastavenie v hoteloch v Španielsku alebo si myslíte, že je to veľmi zvláštne?“ pýta sa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: gettyimages.com

„Som si celkom istý, že tvoj manžel nebude hľadieť cez škáru vo dverách a nebude ťa sledovať ako cikáš,“ napísal jeden z nich. „To naozaj? Si vydatá a nedokážeš ísť na záchod? Mám zápalové ochorenie čriev a môj partner je úžasný. Úprimne, nevidím v tom problém,“ napísala jedna žena. „Ako ste sa dostali až k manželstvu, keď si taká znepokojená s vecami ako je táto?“ pýta sa tretí.

Veľa ľudí však autorku príspevku chápalo. „Mala som podobné obavy. Ale našťastie mám manžela, vďaka ktorému sa cítim dobre. Požiadajte ho, aby si pustil nejakú hudbu,“ napísala jedna z užívateliek a dodala, že je síce trochu divné nahlasovať týmto spôsobom odchod na toaletu, ale umožní to bez obáv uvoľniť sa. „Bola som v mnohých trendových hoteloch v zahraničí, kde je celá kúpeľňa presklená. Toaleta nie je vec, ktorú chcem zdieľať s manželom alebo najlepším priateľom,“ píše autor ďalšieho komentára.

„Mali sme kúpeľňu na Malorke, ktorá bola oddelená od hlavnej miestnosti stenou z číreho skla. Toaleta bola zastrčená vo výklenku, ale bolo ju vidieť. Mám rád súkromie v kúpeľni!“ napísal iný. „Nechoďte do USA, také sú všetky verejné záchody. Môžete tam doslova nadviazať očný kontakt s niekým na tróne. Navyše v spodnej časti dverí je obrovská medzera.“