Trhali zdravé zuby, aby zarobili! Dvaja zubári z Francúzska pôjdu do väzenia

MARSEILLE - Dvaja bývalí francúzski zubári dostali dnes na súde v Marseille trest osem a päť rokov väzenia za to, že stovkám pacientov vytrhali zdravé zuby a robili ďalšie zbytočné zákroky. Dvaja muži, otec a syn, sľubovali ľuďom "úsmev hviezd", podľa súdu však "zmrzačili" stovky ľudí a navyše sa obohatili zo sociálneho poistenia. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa nej súd poslal mužov okamžite do väzenia bez ohľadu na to, či sa odvolajú, alebo nie.