Mladík si chcel zmerať penis, strčil si tam....TO snáď nie?! Lekári mali čo robiť, aby mu pomohli

LONDÝN - Tínedžer si do vnútra penisu zaviedol USB kábel, lekári ho odtiaľ museli chirurgicky odstrániť. Chlapec sa údajne pokúšal zmerať vnútornú stranu svojich genitálií v rámci bizarného sexuálneho experimentu. Lekári prezradili, že ľudia si do svojich močových mechúrov vkladajú cudzie predmety z mnohých dôvodov.

15-ročný chlapec sa údajne pokúšal zmerať vnútornú stranu svojich genitálií s USB káblom v rámci bizarného „sexuálneho experimentu“. Kábel si preto zaviedol do penisu, no nedokázal ho odtiaľ vytiahnuť. Skončil preto v nemocnici, kde sa ho lekárom podarilo odstrániť až po chirurgickom zákroku, píše The Mirror.

Mladík si spočiatku všimol krv v moči. Keď ho mama prinútila zájsť do nemocnice, priznal sa, čo v skutočnosti urobil. Bizarný incident bol zdokumentovaný v urologickej správe v novembri 2021. Lekári v správe uviedli, že dva USB porty sa nachádzali v otvore do močovej trubice, kým káble boli ešte stále v trubici. Pacient bol inak úplne zdravý.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

Lekári nemohli odstrániť kábel jednoduchým zákrokom, pretože bol príliš zauzlený. Chlapec preto musel podstúpiť operáciu. Odborníci urobili rez medzi chlapcovými pohlavnými orgánmi a konečníkom, aby sa dostali ku káblu. Následne pacientovi namontovali katéter, aby mohol močiť.

Tínedžer sa rýchlo uzdravil a napokon ho z nemocnice prepustili. O 14 dní mu lekári odstránili aj katéter. Aj naďalej však bude musieť chodiť na lekárske vyšetrenia, pretože mu hrozí vznik dlhodobého poškodenia močovej trubice.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Aj keď to môže znieť bizarne, lekári sa s podobnými prípadmi stretávajú často. „Sexuálne experimenty a uspokojenie, ako aj základné duševné poruchy, sa považujú za hlavné príčiny zadržaných cudzích tiel v močovej trubici a močovom mechúre,“ uviedli urológovia.

„V závislosti od mechanizmu vloženia, veľkosti a tvaru objektu môžu spôsobiť oneskorené komplikácie, najmä opakujúce sa infekcie močových ciest, obmedzenia vo vyprázdňovaní a perforáciu močového mechúra, ktoré môžu vyžadovať rozsiahlejšie chirurgické zákroky,“ dodali lekári.