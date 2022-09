Spoveď muža, ktorý vyhral milióny v lotérii: Drogy, alkohol a nespútaný sex! Trpký koniec, TAKTO žije dnes

Na Michaela Carrolla (39) sa pred dvadsiatimi rokmi mimoriadne usmialo šťastie a vďaka výhre v Lotte získal rozprávkových 9,7 milióna libier (11,22 milióna eur). Výhra však spôsobila v jeho živote úplný rozvrat, holdoval drogám, alkoholu a stal sa pravidelným návštevníkom verejných domov. Svojho času sa dokonca chválil tým, že sa vyspal s viac ako 4000 ženami.

Preslávili ho aj sexuálne večierky, ktoré nazýval „orgie v rímskom štýle,“ kde inštruoval nahé ženy, ako majú servírovať na podnosoch kokaín. Časom priznal, že za tento druh zábavy bol ochotný zaplatiť aj 50 000 libier (57 820 eur).

Denne tiež minul až 2 000 libier (2312 eur) na kokaín a hovoril, že „začal šnupať svet.“ Povedal, že jeho prezývka „Majster Micky“ pochádza z doby, keď sa v jeho posteli vystriedalo osem žien za jednu noc. „Jednoducho za mnou prišli a ponúkli mi sex.“

Bývalý milionár tak minul celú svoju výhru, zostal bez domova, skrachoval a opustila ho manželka. Otvorene priznáva, že peniaze ovplyvnili jeho zdravie, označil sa za „úplného alkoholika“ a tvrdí, že ráno začínal s dávkou kokaínu a vodky. Napriek tomu, že prišiel o svoje bohatstvo a je nútený živiť sa tvrdou prácou, trvá na tom, že by nič neurobil ináč. Výhra v lotérii bola totiž pre neho zároveň najlepších desať rokov života, ktoré získal za libru. „Nepozerám sa späť so žiadnou ľútosťou a nechcel by som vrátiť čas.“

Okrem svojej záľuby v drogách, alkohole a ženách, urobil v časoch hojnosti aj značné investície, ktoré ho nepochybne pripravili o obrovské sumy peňazí. Caroll minul 325 000 libier (375 820 eur) na sídlo, o ktorom povedal, že „ležalo pusto asi desať rokov.“ Milión libier (1 156 363 eur) investoval do svojho obľúbeného futbalového klubu Rangers, ktorý skrachoval. Vyhlásenie bankrotu v roku 2013 priviedlo Michaela na dno a strávil tri mesiace v ubytovni pre bezdomovcov, pretože si nedokázal nájsť zamestnanie.

Po práci v továrni na sušienky a na bitúnku sa 39-ročný muž v roku 2019 presťahoval do Škótska, aby sa stal doručovateľom uhlia a tam sa opäť stretol so svojou bývalou manželkou. Napriek tomu, že prišiel o neuveriteľnú sumu peňazí, dokáže vnímať svoj nový život pozitívne. „Teraz žijem dobre, slobodne a som šťastnejší. Myslím si, že mám šťastie, že som nažive. Ak by som ešte mal peniaze, bol by som pod zemou.“