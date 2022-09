Psychológ vysvetlil, prečo nevieme odolať TOMUTO nápoju: POZOR, práve mu začína sezóna! Máte ho v obľube?

LONDÝN - Každé ročné obdobie ponúka množstvo sezónnych produktov a jeseň nie je žiadnou výnimkou. Mnohí sa už určite tešia na to, ako si po roku opäť vychutnajú horúce tekvicové latte. V nasledujúcom príspevku vám psychológ vysvetlí, prečo sú niektorí ľudia týmto nápojom doslova posadnutí a nedokážu si bez neho predstaviť jesenné dni.

Po dlhom horúcom lete sa mnohí z nás tešia na jeseň a všetko, čo toto ročné obdobie prináša. Jednou z príjemných záležitostí sú aj sezónne špeciality, ktorými si môžeme spestriť jedálniček. A pokiaľ sa už teraz tešíte na to, ako si jesenné dni spríjemnite šálkou horúcej kávy s tekvicovým pyré a hrejivými koreninami, psychológ Jordan Gaines Lewis vám vysvetlí, prečo nedokážete tomuto nápoju odolať. Upozornil na to The Mirror.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: thinkstockphotos.com

Jedným z dôvodov je fakt, že tak ako viaceré sezónne pochúťky, tak aj tekvicové latte sa spája iba s určitým ročným obdobím. Ďalším je aj vplyv skupiny, pretože ak niečo pochvaľujú iní ľudia, máme tendenciu správať sa rovnako. Po tomto nápoji však môžeme siahnuť aj kvôli emocionálnej reakcii, ktorú vyvoláva. „Vloženie významu do ročného obdobia stimuluje pocity nostalgie,“ vysvetľuje Lewis.

„Ukázalo sa, že nostalgický pocit z niečoho zlepšuje náladu a spôsobuje, že sa cítime viac sociálne prepojení a sme ochotnejší pozerať sa na seba v pozitívnom svetle.“ Samozrejme, že pochúťky z tekvice, ktoré k jeseni prirodzene patria, sú aj veľmi chutné a sladké, čo v nás tiež vyvoláva radosť. Ak vám teda vôbec neprekáža, že na tento nápoj dlhšie čakáte v kaviarni alebo zabijete veľa času jeho prípravou, môže vás upokojiť fakt, že nie ste sami a podobne „závislých a posadnutých“ je veľa ľudí.