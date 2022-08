Žena šokovala otvoreným priznaním: Sprchuje sa len raz týždenne! Pozrite si jej vysvetlenie

WASHINGTON - Používateľka TikTok prezradila svetu, ako je to s jej hygienickými návykmi. Žena, ktorá sa sprchuje iba raz týždenne vo svojom príspevku uvádza, že je to veľmi praktické a prezradila aj štyri dôvody, prečo jej takýto režim vyhovuje. Viacerých divákov zaujímalo, ako takýto prístup k hygiene znáša jej manžel.

Keď používateľka TikTok hanle@reindrrop prezradila, že sa sprchuje iba raz týždenne, zostali jej priaznivci v šoku. „Dostávam otázku, prečo? Skrátka sa mi to nepáči. Ale napadlo mi, že by som mohla poskytnúť trochu viac informácií o tom, prečo sa mi to nepáči. Prvým dôvodom je čas od zohriatia vody, cez vstup do sprchy, vykonanie všetkých úkonov, vyjdenie zo sprchy, až po osušenie a čakanie, kým sa mi usušia vlasy,“ opisuje mladá žena dôvody, prečo je pre ňu sprchovanie nepohodlné.

Po druhé: sú to mokré vlasy. „Neznášam pocit mokrých vlasov a nemôžem použiť fén, pretože nenávidím zvuk fénu. Tretím dôvodom sú problémy s pokožkou,“ dopĺňa a hovorí, že má ekzém a suchú pokožku hlavy, ale odkedy sa menej sprchuje, nie je to také zlé. Štvrtý dôvod je ten, že neplytvá vodou a kozmetikou.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Mnohí diváci sa jej pýtali, či takéto hygienické návyky neprekážajú manželovi a ona im odpovedala, že si „myslí, že nie.“ Niektorí jej netradičný prístup schvaľovali, ale tí, ktorí sa zvyknú sprchovať aj dvakrát denne, boli v šoku. Iných zaujímalo, ako je to počas jej cyklu, zatiaľ čo jedna užívateľka zostala prekvapená, že takáto „žena je vydatá a napriek tomu, že ona sa sprchuje päť rokov dvakrát denne, tak je stále slobodná.“

A čo hovoria o hygienických návykoch odborníci? Gynekologička Sarah Welshová uvádza, že pokiaľ nie ste viditeľne špinaví alebo spotení, tak sa pravdepodobne nepotrebujete sprchovať viac ako trikrát týždenne. „Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vašu hygienu patrí povolanie, sociálne a pohybové návyky. Vo všeobecnosti je dôležité umývať si najmä chodidlá, podpazušie a slabiny, pretože pokiaľ v týchto partiách zanedbávate hygienu, tak sú náchylné na infekciu. A nielen v čase pandémie platí, že je dôležité pravidelne si umývať ruky.“