Trúfli by ste si? Matka spísala nákupný zoznam pre deti: Po šokujúcej reakcii syna adresovala ostatným rodičom výzvu

Mamička Dora Bobbinsová si pomaly na nákupný zoznam pripisuje veci, ktoré bude musieť zaobstarať pre svoje deti do školy. „Mám ho na chladničke od začiatku prázdnin," uvádza. „Je len kontrolný, aby som vedela, čo potrebujem zabezpečiť pre deti, keď sa budú vracať do školy. No, deti vidia oveľa viac, ako si myslíte,“ pokračuje.

Jej malý iba deväťročný synček ju totiž veľmi prekvapil a doniesol jej list, na ktorom bolo napísané, že je určený „pre školský nákupný zoznam na chladničke" a chlapček k nemu priložil asi 5 libier (5,90 eur) zo svojho vreckového. „Mám peniaze na školské uniformy, tak neviem, prečo si robí starosti, ale je fakt rozkošný. Som hrdá na chlapcov, ktorých vychovávam a chcem, aby z nich boli skvelí muži."

Diváci boli z príspevku dojatí a prekvapilo ich, že taký malý chlapec chce použiť svoje peniaze na školu. „Plakala by som, také je to milé,“ uvádza sa v jednom komentári. „Mohol by som hneď plakať! Je taký láskavý.“ Dora však uviedla, že by od svojho syna nikdy nevzala ani cent, ale celá tá vec jej pripadá byť veľmi krásna. Zároveň oslovila užívateľov sociálnej siete so slovami: „Vyzývam ťa, aby si našiel lepšie dieťa, ako je moje.“