Silvia (†34) si chcela dať zmenšiť prsia: Po operácii zažívala peklo, lekári ju odignorovali

Silvia Idalia Serranová (†34) podstúpila 29. apríla trojitú kozmetickú procedúru v španielskom Madride. Pôvodne chcela iba zmenšenie pŕs, ale kozmetická klinika CEME (Centro Europeo Medico Estetica) jej údajne ponúkla možnosť "tri v jednom". Ponukou bolo zmenšenie pŕs, odstránenie tuku z brucha a bokov liposukciou a presun tuku na zadok, povedal jej partner Daniel Poyato pre španielske noviny ABC. Po operácii bola žena prepustená z kliniky aj napriek tomu, že sa sťažovala na bolesť, závraty a zvracanie. Lekári ju odbili slovami, že reakcie na operáciu boli normálne a poslali ju preč.

V tele Serranovej, ktorá pochádzala z Palmy de Mallorca, sa však rýchlo vyvinula zriedkavá infekcia nazývaná nekrotizujúca fasciitída. Ide o bakteriálnu infekciu, ktorá spôsobuje odumieranie častí mäkkého tkaniva tela. Symptómy zvyčajne zahŕňajú červenú alebo fialovú kožu v postihnutej oblasti, silnú bolesť, horúčku a zvracanie, pričom úmrtnosť sa blíži k 50 percentám.

Silvia zašla do nemocnice Pio XII Hospital - pooperačnej nemocnice kliniky CEME - celkovo trikrát, kým ju nakoniec 6. mája previezli do nemocnice La Paz a uviedli do medicínsky vyvolanej kómy. Podľa jej príbuzných bola po prevoze už prakticky mŕtva, s veľmi rozšíreným septickým šokom a niekoľko týždňov bola na pokraji medzi životom a smrťou na jednotke intenzívnej starostlivosti. Napokon 31. júla umrela na zlyhanie orgánov.

Dvoch lekárov a samotnú kliniku CEME v súčasnosti vyšetruje polície, ktorá zisťuje, čo sa v skutočnosti stalo. Mar de La Lomaová, právnička zastupujúca rodinu obete, uviedla, že je potrebné vykonať dôsledné prešetrenie kliniky a jej praktík. "Nie tak to, čo sa stalo na operačnej sále, ale skôr pooperačnú starostlivosť, ktorá bola vykonaná." Podľa jej slov má klinika aj ďalšie obete. "Myslíme si, že existuje príliš veľa náhod s fatálnymi následkami. Musí prebehnúť vyšetrovanie a musia za to zaplatiť," vyhlásila de La Lomaová.

Serranovej švagriná povedala, že smrti sa dalo predísť, ak by bola infekcia odhalená včas. Klinika však akékoľvek pochybenie odmietla. "Od zdravotníckych odborníkov, ktorí liečili pacientku, až do jej prevozu do nemocnice La Paz sa nevyvodzuje žiadne porušenie medicínskeho postupu," napísali predstavitelia kliniky vo vyhlásení. Podľa nich sa pacientka baktériami nenakazila v nemocnici ani od personálu, ale skôr z vlastnej mikroflóry. Taktiež uviedli, že chorobu požierajúcu mäso môže byť ťažké zistiť v prvých hodinách alebo dňoch jej prejavu.