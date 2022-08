Turistka si na dovolenke v Turecku nevedela rady, použila geniálny trik: Poznáte ho?

Vo svojom teraz už virálnom klipe Nguyen dokumentuje skúsenosť z reštaurácie počas nedávnej dovolenky v Turecku. V prevádzke mali jedálny lístok iba v domácom jazyku a nikto z personálu nehovoril anglicky. Dievčinu to však nevyviedlo z miery. "Stiahla som si aplikáciu a až potom som uvidela malú funkciu so symbolom fotoaparátu. Klikla som na ňu a vzápätí sa v mojom mobile objavil preložený obrázok jedálneho lístka," vysvetľuje. "Doslova všetko preloží v priebehu niekoľkých sekúnd. Ako je to možné? Z tejto funkcie som nadšená," doplnila.

Nguyen sa následne užívateľov spýtala, či o tejto funkcii vedeli. Mnohí napísali, že o niečom takom ani netušili. "Nebojte sa, nie ste jediná, kto o tom nevedel. Ďakujeme, že ste urobili toto video," uviedol jeden z nich. No ďalší sa zas pochválili, že to pre nich nie je žiadna novinka. "Mám 71 rokov a používam to už najmenej osem rokov," píše sa v ďalšom komentári.

Niektorí boli skeptickí, či to naozaj funguje, no ostatní ich ubezpečili, že áno. "Práve nedávno som sa vrátil zo Španielska. Použil som fotoaparát služby Translate Apps. Áno. Funguje to!" Ďalší podotkli, že funkcia je síce užitočná, ale nie vždy presná. "Robím s ňou už päť alebo šesť rokov. Nie je to nič nové. Najlepšie je stiahnuť si jazyk, potom nepotrebujete internetové pripojenie," poradila jedna osoba.