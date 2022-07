Dievčine sa podarilo ubytovať v hoteli zadarmo! Keď ale prezradila ako, ľudia si klepali na čelo

SANT JOSEP DE SA TALAIA - Olympia Anleyová vyvolala na internete obrovskú diskusiu po tom, ako zverejnila informáciu, že sa jej podarilo získať ubytovanie v hoteli na Ibize úplne zdarma. Nakoniec sa však ukázalo, že pobyt v zariadení vo vychytenej dovolenkovej destinácii nebol celkom zadarmo a musela mu obetovať časť svojho súkromia. Vraj to ale i tak stálo za to.

Keď Olympia svojim fanúšikom prezradila, že zohnať hotelovú izbu na Ibize zdarma nie je až také náročné, väčšina z nich zostala prekvapená. Ako sa však ukázalo, bezplatné ubytovanie v atraktívnej destinácii malo jeden obrovský háčik. Využila totiž možnosť ubytovania v Zero Suite v hoteli Paradiso Ibiza Art Hotel. Toto zariadenie síce ponúka jednu noc zdarma, ale hostia, ktorí to využijú, sú ubytovaní v izbe so sklenenými stenami uprostred vstupnej haly. Znamená to, že musia zabudnúť na akékoľvek súkromie a zmieriť sa s tým, že ich neustále niekto sleduje.

"Dnes večer som si našla veľa priateľov," opisovala situáciu dievčina počas nakrúcania v hoteli, zatiaľ čo ľudia na recepcii sledovali, ako sa pripravuje na spánok. Ľudia okamžite reagovali, pričom sa nevedeli zhodnúť na tom, či je takýto nápad desivý alebo v podstate o nič nejde. "Toto by bola moja najhoršia nočná mora," napísal jeden z nich. "Predstav si tých divných ľudí, ktorí tam budú len tak stáť a pozerať sa, ako spíš," uviedol ďalší. "Nie, ďakujem. Radšej budem spať v kúpeľni," poznamenala iná osoba.

Anleyová odpovedala, že cudzie pohľady jej neprekážali, pretože o nich nevedela. "Ak spíš, ani o tom nevieš!" Jeden z užívateľov sa zmienil o tom, že aj on sa chystá absolvovať podobný pobyt. "Je to umelecký projekt, môžete si túto izbu rezervovať len na jednu noc. Bývať tam budem v auguste."