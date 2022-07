VIDEO Neviete si rady s vodným kameňom v kúpeľni? Geniálny trik, postačí vám na to päť minút!

Upratovanie kúpeľne patrí podľa mnohých medzi najhoršie domáce práce. Akoby sa práve tu všetka tá špina a nečistoty chceli udržať zubami nechtami. Od zubnej pasty a gélu na holenie až po mydlo a vodný kameň, na kohútikoch sa usádza takmer všetko.

Expertka na upratovanie Carolina McCauleyová sa na radosť mnohých zúfalcov podelila o ľahký trik, vďaka ktorému budú vodovodné kohútiky opäť vyzerať ako nové. Čo je však najlepšie, nebude vás to stáť prakticky nič. Všetko, čo potrebujete, by ste totiž mali mať už dávno doma. "Na odstránenie škvŕn od tvrdej vody z kohútikov použite čistiace handričky namočené v octe," radí McCauleyová.

Všetko, čo treba urobiť, je naplniť misku dostatočným množstvom destilovaného octu. Potom do nej ponorte celú handričku. Po chvíli ju vyberte a obkrúťte okolo batérie a miest, ktoré potrebujete vyčistiť. Nechajte pôsobiť päť až desať minút, prípadne podľa potreby. Potom špinu zotrite klasickou handrou. Malo by to ísť oveľa jednoduchšie.