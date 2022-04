VIDEO Gazdinka odhalila zázračný trik, vďaka ktorému nebudete musieť utierať prach dlhé týždne

Zbaviť sa prachu v domácnosti a zabrániť jeho ukladaniu na nábytku je snáď snom každého z nás. A možno si ho aj splníte, ak vyskúšate vychytávku Whitney. Podľa nej totiž stačí, ak si namiešate správnu čistiacu zmes, utriete ňou nábytok a prachové čiastočky sa mu budú doslova vyhýbať. Na svojom účte na TikToku žena uvádza, že stačí zmiešať jednu šálku vody, štvrtinu šálky bieleho octu, dve polievkové lyžice olivového oleja a 10 až 15 kvapiek citrónového esenciálneho oleja. Roztok potom nastrieka na akýkoľvek povrch, vyleští pomocou handričky a ďalšie dva týždne už nemusí utierať prach, pretože olejový leštič ho odpudzuje na dlhý čas. Príjemným bonusom je aj to, že jej domov krásne vonia.

Príspevok s názvom "Najlepší sprej na leštenie a odstránenie prachu na dlhší čas" vyvolal množstvo nadšených reakcií. "Váhala som, či toto naozaj funguje, ale dala som tomu šancu a je to zázračné riešenie. Mali by ste si to dať patentovať," píše jedna z užívateliek. "Vyskúšala som a funguje to. Ani po týždni som nevidela žiadny prach," pridala sa ďalšia.

Mnohí zostali prekvapení aj z toho, kde všade sa dá využiť olivový olej. Whiteová ich zároveň ubezpečila, že nezanecháva mastné škvrny, ak ho pridáte len trochu a na utieranie použijete navlhčenú handru. Užívateľom ešte odporučila, že namiesto citrónového oleja môže byť použitý hocijaký iný druh citrusového oleja.