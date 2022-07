Audioilúzia, ktorá vás dokonale zmätie: Čo počujete vo VIDEU? Niektorí doteraz nezistili, ako funguje

Video, ktorého autorom je psychológ Christian Rizea, mätie užívateľov a núti ich pýtať sa, či sú v poriadku. Text v príspevku hovorí, že "budete čítať len to, čo počujete" a vzápätí sa zobrazia dva nápisy v zelenom a modrom políčku. Hlas upravený zvukovými efektmi potom vysloví frázu, na ktorú sa pozeráte a čítate ju. Ak hľadíte doľava, počujete "green needle", pri pohľade vpravo je to zas "brainstorm". "Testoval som to asi dvadsaťkrát," uviedol jeden z užívateľov. Ďalší sa vraj na ilúziu zahľadel tiež hádam niekoľko desiatok krát, no nezistil, že by sa riadila nejakým vopred nahovoreným vzorom alebo kódom. Hlas vždy vyslovil slovné spojenie, na ktoré sa pozeral.

Optické ci iné ilúzie sa pravidelne objavujú na internete a dávajú zabrať ľuďom, ktorí sa ich snažia vyriešiť. Podobné rozčarovanie a lavínu otázok spustil v minulosti aj online príspevok s nápismi "Yanny" alebo "Laurel". Lekár Kevin Franck z nemocnice Massachusetts Eye and Ear vysvetlil, že všetky odpovede sú ukryté v ľudskom mozgu. "Skutočnosť, že niektoré mozgy sa uberajú jedným smerom a iné zas druhým spôsobí, že každý reaguje na základe skúseností inak," povedal.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Mozog je vytvorený tak, aby premenil chaotické signály na význam. Jednoducho vám nesprostredkuje dvojznačnosť. Hlasy sú vo videu značne upravené, takže keď sa váš mozog sústredí na jednu frázu, vyplní prázdne miesta a povie vám, že to je to, čo počujete. Ľudská myseľ skrátka neprestáva prekvapovať.