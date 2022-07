Odsúdeného vraha (39) majú už o pár dní popraviť: Posledným želaním pred smrťou poriadne prekvapil

Tridsaťdeväťročný Ramiro Gonzales bol odsúdený za zastrelenie Bridget Townsendovej (†18) z juhozápadného Texasu. K incidentu došlo v roku 2001. Muž bol odsúdený na trest smrti, ktorý má byť vykonaný 13. júla. Jeho právnici však aktuálne požiadali o 30-dňový odklad. Väzeň totiž predložil formálnu žiadosť, aby mohol darovať obličku nejakému pacientovi, ktorý súrne potrebuje transplantáciu, informovala televízia ABC7. "Ak môžem vrátiť život, tak si myslím, že by to mohla byť jedna z vecí, ktorá má k tomu najbližšie," uviedol.

Gonzalesovi právnici oslovili aj výbor pre omilostenie, kde požiadali, aby bola poprava odložená o 180 dní, a podmienečné prepustenie s odvolaním sa na darovanie obličky. Odsúdený vrah vraj začal uvažovať o darcovstve orgánov počas komunikácie s bývalým väzenským kaplánom a aktivistom proti trestu smrti Michaelom Zoosmanom. Títo dvaja muži boli v písomnom kontakte od januára 202. Vymieňali si korešpondenciu, umelecké diela a poéziu. V jednom liste sa Zoosman zmienil o žene z jeho komunity, ktorá hľadá darcu obličky. Gonzales povedal, že by chcel pomôcť. "Skočil na to," uviedol kaplán s tým, že Ramiro chcel nájsť "spôsob, ako zachrániť život".

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP/Texas Department of Criminal Justice

Gonzales nakoniec nebol pre spomínanú ženu vhodným darcom, ale naďalej sa zaujímal o spôsoby, ako darovať obličku. Navyše má aj zriedkavú krvnú skupinu, čo by mohlo pomôcť pacientom, ktorí ju majú problém získať. "Niet pochýb o tom, že Ramirova túžba darovať obličku nie je motivovaná pokusom na poslednú chvíľu zastaviť alebo oddialiť jeho popravu. Pôjdem do svojho hrobu s vierou v srdci, že toto je niečo, čo chce urobiť, aby mu to pomohlo zmieriť sa so svojím Bohom," dodal Zoosman.

Oddelenie trestného súdnictva v Texase umožňuje väzňom darovať orgány a tkanivá. "Gonzales nebol spôsobilý na darovanie po podaní žiadosti začiatkom tohto roka," uviedla hovorkyňa úradu Amanda Hernandezová. Rada pre omilostenie a podmienečné prepustenie bude hlasovať o žiadostiach odsúdeného 11. júla.