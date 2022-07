VIDEO Brunetka (32) odparkovala v garáži na tri týždne svoje audi: Po návrate zažila otrasný šok

Tridsaťročná modelka Jess Davisová z austrálskeho Sydney zverejnila video s pochmúrnym príbehom na TikToku. "OK, nemôžem uveriť, že sa to stalo. Nešoférovala som auto tri týždne a keď sme ho dnes otvorili, našli sme toto," uviedla. Následne otvorila vozidlo a na záberoch bolo vidno, ako pleseň pokrýva volant, riadiacu páku aj sedadlo. "Pestujem dažďový prales v mojom aute a ani neviem, čo mám robiť," dodala zhrozená Davisová.

Auto v takomto stave našiel jej partner Tyson Hoffman. "Prišiel hore a povedal: ‚Hej, zlatko, v tvojom aute je niečo naozaj divné. Nie som si istý, čo sa s tým deje.‘ Trochu som čakala, že to bude had alebo nejaké zviera. Keď som konečne zišla dole a videla som, čo tam je, bola som šokovaná. Nikdy predtým som nepočula, že by sa niečo takéto stalo," pokračuje Austrálčanka. Hoffman si nasadil respirátor a vyčistil pleseň, ako sa len dalo, aby mohol riadiť vozidlo. Stále to ale vo vnútri smrdí.

Dvojica sa nedávno presťahovala do Sydney z Adelaide, aby dohliadla na expanziu ich siete reštaurácií Mr Potato. Jess sa domnieva, že príčinou vzniku plesní je zmena počasia. Neskôr sa dopočula, že ide o bežný jav, ktorý sa deje po celom svete. Auto šoférovala len raz, odkedy ho vyčistila, a musela nechať okná stiahnuté, pretože interiér aj naďalej nepríjemne páchol. "Určite to musíme znova vyčistiť, alebo s tým urobiť niečo efektívnejšie. Alebo je to na úplný odpis," myslí si brunetka.