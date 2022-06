Mladá žena búra mýty: Cestuje okolo sveta skoro zadarmo! Podelila sa o jednoduché triky a tipy

Potom ako Sibu De Benedictisová navštívila niekoľko kontinentov a zhruba 70 krajín, rozhodla sa podeliť o svoje triky a tipy ako spoznať kus sveta bez toho, aby to ľudí zruinovalo. Mnohí sa totiž domnievajú, že si môže plniť svoje cestovateľské sny a plány, pretože je bohatá. Ako však priznáva, všetko je inak. Na jej príbeh upozornil aj britský Mirror.

„Existuje mylný názor, že cestovanie je finančne náročné. Moja priorita číslo jedna je cestovať tak často, ako sa len dá dokonca aj za minimálnu mzdu. Len treba byť šikovný. Dvadsaťpäť dolárov môžete minúť na päť káv Starbucks alebo na drinky v rotujúcom bare v Baku. Za túto sumu ale môžete blúdiť aj po ruinách Mayov v Mexiku. Je toľko vecí, ktoré môžete robiť alebo dostať zadarmo, ale musíte sa rozhodnúť a vybrať si to, čo sa vám páči. Všetky moje veci sú v sklade okrem kufra, ktorý mám so sebou, takže môžem ísť, kam chcem. Svet by bol lepšie miesto, ak by sme mohli viac cestovať,“ hovorí mladá Sibu vyrastala medzi USA a Kostarikou, kým nedokončila strednú školu a potom odišla študovať do Číny.

S cieľom financovať svoj životný štýl vystriedala nespočetné množstvo pracovných miest od čašníčky a barmanky až po umývanie riadu. V júni 2020 sa rozhodla urobiť krok vpred a uložila všetok svoj majetok do skladu v Nemecku, kde v minulosti absolvovala magisterskú kvalifikáciu. Odvtedy je oficiálne digitálnym nomádom, čiže osobou, ktorá je úplne nezávislá od lokality. Cestovná expertka už pozná množstvo trikov ako čo najlepšie využiť svoje skúsenosti bez utrácania majetku.

Je neuveriteľné, že našla spôsob, ako tráviť pobyt zadarmo v najmodernejších a najúžasnejších priestoroch. Prostredníctvom aplikácie Trusted Housesitters totiž stráži domy, kým sú ich majitelia preč. Stačí len na všetko dohliadnuť a udržiavať poriadok. „Pobyty v domoch mi zmenili život. Niekedy sa starám o zeleň alebo zvieratá, ale na druhej strane môžem ísť kamkoľvek. Keď zaplatíte členstvo, možnosti sú nekonečné,“ pochvaľuje si. Keď odišla z Nemecka, strávila viac ako rok cestovaním po Spojených štátoch a vystriedala rôzne domy. Celý pobyt ju tak bez poplatkov za ubytovanie vyšiel na smiešnu sumu. Ale toto nie je jediný tip, ktorý Sibu zdieľa.

Cestovateľom tiež odporúča vziať si iba príručnú batožinu, aby zbytočne neplatili. V súčasnosti cestuje po Afrike, takže nepotrebuje veľa šatstva. „Keď si kupujem oblečenie, nič nekúpim, pokiaľ z toho nevyťažím čo najviac. Mali by ste si brať len veci, ktoré milujete a ktoré môžete nosiť stále dookola. Mám zhruba sedem topov, šiat a zopár šortiek a nohavíc.“

Mladá žena pracovala posledný rok v marketingu spoločnosti so sídlom v USA. Šetrila každý cent, aby mohla financovať svoj životný štýl. Povedala, že múdra manipulácia s peniazmi je kľúčom k tomu, aby mohli ľudia fungovať v nomádskom životnom štýle a je potrebné prehodnotiť každú vec, ktorú si chcete kúpiť. „Naozaj chceš ísť taxíkom, keď môžeš cestovať verejnou dopravou? Majte na pamäti, že každý dolár, ktorý miniete, by ste mohli minúť na skúsenosti, takže musíte míňať múdro." Ďalšou dobrou radou ako šetriť na cestovanie je hľadanie štipendií, ktoré sú často zadarmo a umožňujú naučiť sa nové veci. Sibu navštívila osem krajín ukončením ôsmich rôznych štipendií.

Nedávno pricestovala z Tanzánie po pobyte v Ugande, kde organizovala skupinové výlety pre turistov a pracovala s miestnou turistickou spoločnosťou. V budúcnosti však toho plánuje viac. Keď má voľný čas, píše cestovné knihy a nedávno dopísala poradnú brožúru pre cestovateľov, ktorí nechcú veľa míňať. „Ak môžem zdieľať nejaké informácie, tak to urobím. Koniec koncov ide o to, aby sme sa do všetkého vrhli a urobili to. Bez ohľadu na to, koľko tipov a trikov vám dám, musíte si ísť sami kúpiť lístok a nastúpiť do autobusu, lietadla alebo vlaku. Svet by bol lepší, ak by sme mohli cestovať viac.“