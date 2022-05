Amatérski detektívi pomáhajú Ukrajincom vo vojne: Odhaľovanie zverstiev, oceňujú ich aj tajné služby

Ruská invázia na Ukrajinu otriasla aj životom Justina Pedena (20) z Birminghamu v americkom štáte Alabama. Vo východnej Európe nikdy nebol, no záujem o tento región to v ňom neoslabilo. Keď mal 13 rokov, Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym a Peden odvtedy sleduje vývoj samotného konfliktu na Ukrajine. Dnes je jedným z popredných "twitterových detektívov", píše Deutsche Welle (DW).

Na sociálnej sieti Twitter vystupuje Justin Peden pod prezývkou "Intel Crab". Na internete sa pokúša vyhľadáváť satelitné snímky, trajektórie letov či videá na sociálnej sieti TikTok. Poznatky zdieľa spoločne so svojimi sledovateľmi, ktorých má v súčasnosti viac ako 255-tisíc. Zverejňuje pritom analýzy pohybu vojsk alebo presné súradnice raketových útokov.

Práca s OSINT

Dva životy žije podľa DW aj Kyle Glen z Walesu, ktorý počas dňa pracuje v lekárskom výskume, no po večeroch sa tiež venuje tzv. "spravodajstvu z otvorených zdrojov", ktoré je známe pod anglickou skratkou OSINT (open source intelligence). Hovorí sa mu tak, pretože zdroje, s ktorými sa pracuje, sú verejne dostupné.

Základom ich práce je geolokácia, pretože je ľahká a účinná. Kedykoľvek sa im dostane do rúk video alebo fotka z konfliktu, celý materiál preštudujú a hľadajú v ňom orientačné body a zvláštnosti, pomocou ktorých určia presné miesto bojov. To im umožňuje overiť presnosť materiálu alebo vyvrátiť falošné správy. Medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat v roku 2014 použila iba voľne dostupné zdroje ako snímky zo satelitov alebo mobilných telefónov, aby preukázala, že civilný let MH17 nad východnou Ukrajinou zostrelila ruská protilietadlová zbraň.

Tinder a TikTok

Odvtedy sa komunita okolo OSINT stala ešte vynaliezavejšou. Na začiatku súčasnej ruskej invázie niektorí sledovali pohyb ruských vojenských konvojov pomocou videí z tiktoku. Iní sa podľa nej zaregistrovali na zoznamovacích portáloch, ako je Tinder, aby lovili príslušníkov ruskej armády blízko hraníc v ruskom meste Belgorod a pomocou falošných osobných profilov ich prinútili k vyzradeniu informácií. "OSINT sa v posledných šiestich mesiacoch naozaj rozbehol," hovorí Glen, ktorý zároveň poznamenáva, že ho začali žiadať o rozhovory aj mainstreamové médiá.

Hodnotu tohto nového typu spravodajských informácií oceňujú aj vlády a tajné služby. Ukrajinci sú schopní vďaka tomu lokalizovať nepriateľské jednotky, aj keď sú v pohybe. Využívajú na to vládnu aplikáciu Diia. "Denne dostávame desiatky tisíc správ," povedal ukrajinský vicepremiér a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov pre denník The Washington Post. "Sú veľmi, veľmi užitočné," dodal.

Peden komunitu označuje za "decentralizovanú a spolupracujúcu, ale aj trochu chaotickú". Mnohí členovia majú vojenskú kvalifikáciu alebo sú bývalými vojakmi. Iní svoju skutočnú identitu taja. Cíti sa byť s Ukrajincami hlboko spätý. "Vidím tie videá, na ktorých tí ľudia vyzerajú ako moja mama, moje sestry a kamaráti," hovorí. Sníva o tom, že raz uvidí svoje tweety použité ako dôkaz v medzinárodnom trestnom procese. Nie je to nesplniteľný sen.

Berkeleyský protokol

"Skupiny na Medzinárodnom trestnom súde, či už sú to právnici alebo vyšetrovatelia, skutočne začali objavovať potenciál vyšetrovania z otvorených zdrojov," povedala Alexa Koenigová z Kalifornskej univerzity v Berkeley. Výzvou pre nich je podľa nej obrovské množstvo informácií. Amatérski investigatívci, ako sú Justin Peden alebo Kyle Glen, pomáhajú zvyšovať politický tlak potrebný na začatie nákladných a zdrojovo náročných súdnych konaní. Nie je však isté, či budú ich poznatky zaradené medzi dôkazy v prípade súdnych vyšetrovaní. Koenigová preto s ďalšími právnymi vyšetrovateľmi, ľudskoprávnymi aktivistami a novinármi iniciovala dokument Berkeleyský protokol, ktorý stanovuje štandardy, ako zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie z otvorených zdrojov.

Nestačí napríklad skopírovať a vložiť odkaz na video, ktoré zobrazuje vojnový zločin. Videá môžu byť znovu nahrané a sfalšované, alebo môžu byť jednoducho zmazané, pokiaľ ich algoritmus klasifikuje ako "extremistický obsah". "Chceme maximalizovať hodnotu týchto informácií pre súdy ," hovorí Koenigová.

To, čo robí OSINT silným, teda otvorenosť a demokratická povaha, má však aj svoje úskalia. "Ktokoľvek môže povedať, že má účet OSINT a zverejňovať akékoľvek informácie," popisuje Glen. "Na rozdiel od mainstreamových médií však za zverejnenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií jednoducho nehrozia žiadne sankcie," dodáva.

Ide o život

Napriek tomu môže mať zle umiestnený tweet reálne následky. Peden rozpráva, že začiatkom marca dostal video z Chersonu na juhu Ukrajiny, ktorý od konca februára okupujú ruské vojská. Jedna žena tam nakrútila zo svojho balkóna hliadku ruskej okupačnej polície a video zdieľala. Peden následne zverejnil jeho geolokáciu. Ale tweet za pár okamihov zmazal. "Došlo mi, panebože, toto je žena, skutočný človek. Citoval som jej Twitter. A povedzme, že nebol plný proruských myšlienok. Mohol som ju nechať zabiť," hovorí a dodáva, že počas šiestich minút, kedy bol príspevok na internete, sa dočkal stoviek zdieľaní. Pre Pedena to bolo iba kliknutie, pre ženu v Chersone možno otázka života a smrti.

Od toho dňa svoju prítomnosť na twitteri zmiernil. Hovorí, že viac premýšľa o dôsledkoch svojej práce. Aj preto chce vystupovať pod svojim pravým menom. Napriek veľkej zodpovednosti však nepremýšľa o tom, že by skončil.