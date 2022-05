Turistka si potrebovala uľaviť, išla na latrínu: Vykonávanie potreby malo hororový koniec

WASHINGTON - Nemenovaná žena z amerického štátu Washington bola nútená privolať hasičov s chúlostivou záležitosťou. Pri používaní latríny jej mobil spadol priamo do diery s ľudskými exkrementmi. Keď sa ho snažila vyloviť, spadla do nej. Podľa hasičov mala šťastie, že sa nezranila či nenadýchala toxických plynov.

Hasiči v štáte Washington tento týždeň v Olympic National Forest zachránili ženu, ktorá spadla do latríny, keď sa pokúšala vyloviť svoj telefón. Štyridsiatnička používala WC na vrchole hory Mt. Walker, keď jej do nej spadol mobil, informovalo hasičské oddelenie v Brinnone. Podľa úradov sa najprv pokúsila rozobrať latrínu a pomocou vôdzky svojho psa vyloviť spadnutý telefón. Keď sa ale v jednom momente chcela podoprieť, skĺzla priamo do provizórneho záchoda. Po tom, čo sa takmer dvadsať minút pokúšala vyliezť von, rezignovala a kontaktovala záchranné zložky.

Miestni hasiči vyrobili plošinu dostatočne vysokú na to, aby sa žena mohla postaviť a vytiahli ju do bezpečia. Pri incidente neutrpela žiadne zranenia. "Pacientka mala obrovské šťastie, že ju nepremohli toxické plyny ani sa nezranila," uvíedli záchranári, ktorí z nej zmyli fekálie a poskytli náhradný jednorazový oblek. Následne žene odporučili vyhladať lekársku pomoc, keďže bola vystavená exkrementom, ona ale odmietla a pokračovala späť do Kalifornie.