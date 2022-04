Mladíkovi bola povedomá sestra jeho priateľky: Keď si uvedomil, odkiaľ ju pozná, zmeravel

Nemenovaný mladík sa na Reddite podelil s príbehom o prvom stretnutí s rodinou jeho priateľky. Keď sa zoznámil s potenciálnou švagrinou, zdalo sa mu, že ju odniekiaľ pozná. Prezradila, že je herečka, tak predpokladal, že ju videl v nejakej televíznej relácii alebo filme. Keď sa však spýtal, v akom filme vystupovala, brat jeho priateľky sa zachichotal. Spočiatku bol muž z tejto reakcie zmätený, ale neskôr sa dozvedel, o čo išlo. Ukázalo sa totiž, že priateľkina sestra vystupuje vo filmoch pre dospelých.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Bol som veľmi zmätený, ale už asi chápem, prečo to bolo také vtipné. Aj jej bratranci ma počuli, ako sa jej na to pýtam a začali sa na mňa pozerať. Jej sestra povedala, že robí komerčnú prácu a potom zmenila tému. O pár minút neskôr ma jej brat odtiahol nabok, aby mi povedal, že jeho sestra je pornohviezda," píše sa v príspevku na Reddite. Mladík ďalej uviedol, že starší členovia rodiny o sestrinej kariére nevedia. Priateľka mu cestou domov povedala, že ju zahanbilo jeho priznanie o tom, že tvár jej sestry už niekde videl. "Povedal som jej, že to nie je moja vina. Mala ma varovať, nemohol som to vedieť." Od inkriminovaného stretnutia sa vraj so svojou priateľkou neustále háda.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Na Reddite sa teraz ostatných pýta, čo si o tomto incidente myslia. "Som na sto percent s tebou. Tvoja priateľka ťa mala varovať. To, čo niekto robí v práci, je bežným predmetom diskusie pri prvom stretnutí s novými ľuďmi," napísal jeden z komentujúcich.