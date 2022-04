VIDEO Manžel sa nevedel dočkať odhalenia pohlavia tretieho dieťaťa: Jeho reakcia vám vyrazí dych

Predovšetkým v USA je zvykom pred narodením dieťaťa usporiadať oslavu v kruhu rodiny a priateľov, na ktorej je odhalené jeho pohlavie. Niekedy je ale ťažké skryť sklamanie z tohto zistenia, čo potvrdzuje aj tento prípad. Čoskoro trojnásobný otec dal jasne najavo svoju nespokojnosť, keď zistil, že s manželkou opäť čakajú dievčatko.

Tá moment veľkého odhalenia nahrávala na video, ktoré zverejnila na TikToku. Keď otvorila dáždnik a na rodinu sa začali sypať ružové konfety, otec začal kričať: "Do pekla." Manželia už majú dve dcéry vo veku jeden a tri roky. "Prisahám, že je aj tak šťastný," povedala tehotná žena so smiechom.

Video bolo doposiaľ zhliadnuté viac ako 43 miliónov krát, pričom mnohí sa rozchádzajú v názore na otcovu reakciu. "Dúfam, že si malá nikdy nevypočuje tento príbeh, pretože by jej to zlomilo srdce," napísal jeden z komentujúcich. "Naozaj neverím, že nie je šťastný, že má ďalšie dievča. Bola to len smiešna reakcia," myslí si iný. Ďalší užívatelia sa podelili s podobnými príbehmi. "Moja dcéra bola moja tretia. Plakala som, pretože som nechcela dievča. Ale teraz má 18 a ja ju absolútne milujem." Iná žena zas prezradila, že najprv porodila štyroch chlapcov, kým mala konečne dievča.