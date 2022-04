VIDEO Hrôzostrašná brána do pekla? Pozrite sa, ako vznikla obria diera v jazere

Otvor do hladiny jazera Berryessa miestni obyvatelia s obľubou nazývajú "Glory Hole" (Nádherná diera). Viacerí ju prirovnávajú k pekelnej bráne, no v skutočnosti ide o dielo inžinierov, ktorí v 50. rokoch minulého storočia vybudovali toto vodné dielo. Otvor predstavuje alternatívu ku klasickejšiemu bočnému žľabu, ktorý sa používa na reguláciu toku vody z priehrady alebo hrádze. V úzkej medzere medzi útesmi, ako je Diablova brána, kde sa Monticello nachádza, však nemohol vzniknúť bočný sklz, preto sa stavitelia rozhodli pre veľký lievik.

Takáto štruktúra sa používa na kontrolu hladiny vody v niekoľkých ďalších priehradách po celom svete. Diera v Nape je jednou z najznámejších, pretože pôsobí úchvatným dojmom. Počas veľmi vlhkého roka 2017 sa v jej okolí zhromažďovali stovky ľudí, ktorí s úžasom hľadeli do zívajúcej priepasti. V roku 2019, po ďalšej výdatnej sezóne dažďov, útvar opäť prilákal množstvo zvedavých divákov. V tom istom roku sa na titulky novín dostal aj smoliar kormorán, ktorý skončil priamo v žľabe, hoci niektoré zdroje uvádzajú, že prežil.

Vstup do nádrže je prísne zakázaný. Napriek tomu tu došlo v roku 1997 k smrteľnej nehode, keď k cementovej konštrukcii priplávala istá žena. Na okraji sa jej síce podarilo udržať zhruba dvadsať minút, čo ale nestačilo na príchod záchranárov. Jej telo našli o niekoľko hodín neskôr.

MONTICELLO | Napa Valley History Monticello Dam is a 304-foot (93 m) high concrete arch dam in Napa County, California,... Posted by Monticello - Napa Valley on Tuesday, April 12, 2022

Zatiaľ čo vír vyzerá zhora desivo, ľudia, ktorí na ňom pracujú, tvrdia, že rýchlosť vody nie je veľmi vysoká. Veľký je len jej obsah, ktorý lievikom pretečie. Každú sekundu dokáže 22 metrov široký a 75 metrov dlhý odtokový otvor "zhltnút" približne 1360 kubických metrov vody. Po počiatočnom poklese do vchodu diery voda vstupuje do užšieho potrubia, ktoré sa potom po viac ako pol kilometri horizontálnej cesty vlieva do neďalekého potoka Putah Creek. Stavitelia Glory Hole predpokladali, že sa bude používať iba raz za päťdesiat rokov. Len od prelomu storočia sa však vírivka otvorila už trikrát. Dielo, ktoré vzniklo ako poistka málo pravdepodobného scenára, sa stalo sezónnou senzáciou a ďalšou pripomienkou toho, že klíma nášho sveta sa mení.