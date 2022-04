Snúbenci prišli pri kúpe o zálohu 75-tisíc: Ani dom ani peniaze! Predávajúci s nimi vybabrali

Vlani boli 30-ročný Mark Trau a jeho 27-ročná snúbenica Maddie Goyderová zničení, keď prišli o desaťpercentnú zálohu na ich vysnívaný dom v austrálskom Brisbane. Kombinácia chamtivých predajcov a nespoľahlivej banky ich postavila do situácie, ktorá poskytla predajcom zákonné právo odstúpiť od dohody a odísť s vkladom kupujúcich vo výške 75 000 austrálskych dolárov.

Dom o pár hodín neskôr predali inému

Minulý rok v septembri hľadala dvojica dom v Brisbane, pretože sa spolu chceli zosobášiť a založiť si rodinu. Chystali sa vyplatiť 965 000 austrálskych dolárov (cca 666 000 eur) za dvojpodlažný dom s rozlohou 564 metrov štvorcových so štyrmi spálňami, dvoma kúpeľňami a bazénom. Ich banka Westpac však nebola pripravená na urovnanie do požadovaného termínu a vyžiadala si odklad 24 hodín. Vo väčšine ostatných austrálskych štátov sa poskytuje dvojtýždňová ochranná lehota, ak dôjde k podobnému prípadu, ale v tom čase to tak v Queenslande nebolo. Predajcovia odmietli žiadosť kupujúcich o predĺženie termínu na urovnanie a zmluvu vypovedali. Dom ešte v ten istý deň predali niekomu inému za vyššiu cenu, pričom si opäť pýtali zálohu. Na tejto špekulácii zarobili 140 000 austrálskych dolárov navyše (vyše 96 000 eur), ale potom tvrdili, že o väčšinu tejto čiastky prišli na právnych poplatkoch a poplatkoch za nehnuteľnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Bola to časť peňazí, ktoré sme šetrili odvtedy, ako sme začali pracovať. Tých 75 000 dolárov bolo všetko, čo sme mali. Nie sme z bohatých rodín. Od rodiny sme nedostali žiadne darčeky, nezomrela nám teta z druhého kolena a nezanechala nám obrovské dedičstvo. Tvrdo sme pracovali viac ako desať rokov," povedal Mark pre news.com.au.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Dostali odškodné

Nakoniec predsa len došlo k obratu. Po zverejnení prípadu dostali snúbenci od banky odškodné 100 000 austrálskych dolárov. Náklady pokrývali zálohu aj poplatky za právneho zástupcu. Banka tiež započítala 5000 austrálskych dolárov za spôsobené nepríjemnosti. Dvojica sa koncom minulého mesiaca usadila na predmestí Buderim na Sunshine Coast. Ich nový domov má štyri spálne a dve kúpeľne. Tentoraz sa Trau a Goyderová pri kúpe nehnuteľnosti rozhodli pre 45-dňové vyrovnanie, čo je oveľa dlhšie než býva zvykom, ale dalo im to aspoň istotu, že už nezažijú podobnú nepríjemnosť. V auguste ich čaká svadba. Odkedy prišli o svoj vklad, sa pravidlá v Queenslande zmenili, aby chránili ostatných kupujúcich. Zmeny nadobudli účinnosť 20. januára. Predajcovia nehnuteľností aj kupujúci v štáte majú vďaka tejto zmene päť pracovných dní na to, aby dali svoje urovnanie do poriadku.