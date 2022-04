Experti upozorňujú na jeden predmet v spálni: Každý týždeň by ste ho mali dezinfikovať

LONDÝN - Udržiavať kuchyňu a kúpeľňu čisté je samozrejmosť. To však nie sú jediné miestnosti, v ktorých sa hromadí špina a mikróby. Predstavitelia online obchodu so spálňovým nábytkom prezradili, ktoré predmety v dome je potrebné pravidelne čistiť, v opačnom prípade môžete trpieť silnými alergiami.

Je pochopiteľné, že v kuchyni a kúpeľni sa bude udržiavať najviac nečistôt vzhľadom na účely, na ktoré sú tieto miestnosti využívané. Odborníci z Online Bedrooms však prezradili, že by ste si mali poriadne posvietiť aj na lampy, a to obzvlášť v spálni. "Nie je žiadnym tajomstvom, že choroboplodné zárodky žijú všade v našich domoch, no existuje veľa skrytých miest, na ktoré by sme počas našich čistiacich rituálov nikdy nepomysleli," povedal Nic Shacklock.

Lampy sú známe ako bežné dotykové body. To znamená, že trocha oprášenia nebude stačiť, ak ich chcete dobre vyčistiť. Experti preto odporúčajú dezinfikovať lampy každý týždeň. Okrem toho by ste mali pozornosť venovať aj vankúšom a závesom. Na závesoch sa v priebehu času hromadí prach, chlpy domácich miláčikov a dokonca aj spóry plesní. Zakaždým, keď roztiahnete závesy, čiastočky nečistôt sa rozvíria vo vzduchu. Mali by ste ich prať aspoň dvakrát do roka a ešte častejšie, ak ste alergickí na prach.

Ďalšiu hrozbu môžu prestavovať vankúše, ktoré dokážu nahromadiť niekoľko tisíckrát viac baktérií než záchodová doska za týždeň. Organizmy, ktoré sa nachádzajú na vankúšových obliečkach, sú, našťastie, väčšinou neškodné. Pozostávajú z veľkej časti z kožných buniek, potu a slín, no aj napriek tomu je dobré meniť posteľnú bielizeň každý týždeň.

"Obliečky na vankúše a závesy sú tichými zabijakmi. Aj keď môžu vyzerať sviežo a čisto, ukrývajú množstvo nepríjemných baktérií, ktoré môžu viesť k zvýšenému výskytu alergií, nepríjemným zápachom a kožným problémom," upozorňuje Shacklock. S ohľadom na túto skutočnosť je tiež vhodné vymeniť posteľný matrac každých sedem až osem rokov.