Ženu takmer zabil vibrátor! Použila najvyšší level... najprv ju dostal do neba, potom... PEKLO!

Užívateľka TikToku známa ako Ala sa pripojila k videovému trendu, v ktorom je na zábere zachytený najprv autor videa a následne vec, ktorá ho takmer zabila. Jej vecou bol vibrátor, z čoho bolo mnoho užívateľov dosť zmätených. Nasledoval záber ženy v nemocnici.

Ľudia ju prosili, aby sa podelila s podrobnejšími informáciami, čo aj neskôr urobila. "Hračka má asi desať rôznych nastavení," uviedla. Ďalej vysvetlila, že v jeden deň sa rozhodla nastaviť intenzitu na maximum, teda na šiestu úroveň. "Naozaj som to nemala robiť," skonštatovala.

Vraj sa cítila ako v nebi, akurát sa z toho neba nedokázala dostať späť na zem. Snažila sa hračku vytiahnuť von, no nešlo to. Vibrátor dokonca prirovnala ku prísavke. Napokon si pamätala len to, že odpadla na podlahe. Skončila v nemocnici. Keď sa z nej Ala vrátila, vibrátor okamžite vyhodila. Videá z internetu neskôr stiahla.