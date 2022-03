Naozaj unikátne VIDEO: V národnom parku spozorovali extrémne zriedkavý úkaz

Zebra, ktorá má odhadom asi osem mesiacov, je takmer celá pokrytá bielou srsťou a má len niekoľko veľmi slabých čiar na krku, hlave a tele. Pohybuje sa spoločne so stádom vo východnej časti parku. Albinizmus je stav, kedy bunky neprodukujú melanín - pigment, dodávajúci farbu koži, očiam, šupinám a srsti. To by v prípade Ndasiaty mohol byť problém, pretože vedci predpokladajú, že pruhy zebrám pomáhajú maskovať sa pred predátormi a biela zebra by tak bola v nevýhode. Zatiaľ sa však zdá, že sa jej v idylickom prostredí parku darí relatívne dobre.

Ako albíni sa môžu narodiť prakticky všetci cicavce vrátane človeka. Albinizmus sa vyskytuje aj u plazov, obojživelníkov a nižších stavovcov, ale keďže majú v tele iné pigmentové bunky, nemusia vyzerať bielo.

Vlani sa podarilo v južnom Londýne nakrútiť bielu veveričku, ktorá vyvádzala v parku a ohromovala okoloidúcich. V roku 2018 bol v Ugande prvýkrát vo voľnej prírode spozorovaný šimpanz - albín. Dožil sa ale len osemnástich dní, potom ho napadli a zabili členovia vlastnej tlupy. Vedci sa domnievajú, že dôvodom bola práve nezvyčajná farba jeho srsti.