Žena cestou na rande naslepo nabúrala do drahého BMW: Keď zistila, komu patrí, skoro ju trafil šľak

Keď mala Emma Parsons-Reidová 32 rokov, dohodla si rande naslepo v bare. Cítila sa dosť napätá, keď vošla na parkovisko po tom, čo vysadila svoju dcéru Hannah v dome kamarátky. Žiaľ, veci sa ešte viac skomplikovali, keď so svojou Toyotou Corolla narazila do zadnej časti drahého BMW a zanechala v nej veľkú priehlbinu. Mamička, ktorá o sebe hovorí, že je kráľovnou zlých prvých rande, sa tešila na večer. Schôdzku si dohodla prostredníctvom inzerátu v novinách. Vtedy ešte netušila, že okrem toho, že zažije jedny z najnepríjemnejších chvíľ, bude ešte preplácať stovky libier poisťovni.

"Bola tmavá, chladná noc a bola som v pokušení odísť, ak mám byť úprimná, ale pomyslela som si: ‚Nie, musím urobiť správnu vec,‘" uviedla dnes 54-ročná Emma. Vedela, že sa ku škode na aute musí priznať. Vošla do baru a požiadala čašníka, aby zistil, komu patrí auto. Zrazu k nej pristúpil mladý muž, ktorému oznámila, že mu nabúrala auto. Ten priznal, že sa má s niekým stretnúť. Vtedy si Reidová uvedomila, že nabúrala do auta chlapovi, s ktorým mala mať rande. "Keď som mu povedala, kto som, len šokovane otvoril ústa. Barmanovi to prišlo smiešne," povedala.

Dvojica vyšla von pozrieť sa na auto, poškodenie bolo evidentné aj v tme. Situácia bola o to trápnejšia, že parkovisko bolo relatívne prázdne. Po výmene údajov o poistení sa Emma svojho spoločníka spýtala, či sa nechce vrátiť dovnútra na drink. Súhlasil, ale pozrel sa na ňu, akoby bola šialená. Žiadnu romantiku v ten večer nezažili. "Snažili sme pokračovať v rande, ale nepripadalo mu zábavné, že som narazila do jeho auta. Očividne som sa o to chcela postarať, takže nemal byť prečo rozrušený. Uprednostňujem muža so zmyslom pre humor a cítila som, že celú situáciu mohol vziať lepšie. Nie je to tak, že by som odišla bez toho, aby som mu to povedala."

Po necelej hodine, ktorá vraj mala priam mučivý charakter, sa muž s Emmou rozlúčil a zamieril domov. Odvtedy už o ňom nikdy nepočula, náhrada škody cez poisťovňu sa vyriešila bez toho, aby museli byť spolu v kontakte. Našťastie Reidovej ďalšie rande naslepo dopadlo oveľa lepšie. Stretla dnes 60-ročného chemického inžiniera na dôchodku Kevina Reida, s ktorým sa zosobášili.