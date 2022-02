Vodič sa vracal v noci domov: Počas jazdy mu skrížilo cestu... takmer dostal infarkt!

Obyvateľov v anglickom grófstve Northamptonshire vystrašila zvláštna 1,8-metrov vysoká postava, ktorú začali prezývať "kozí muž". Stalo sa tak na základe incidentu, ktorý sa stal na diaľnici A425 pri obci Staverton okolo druhej hodiny ráno v nedeľu 20. februára. Na online fóre Mumsnet to prezradil užívateľ známy ako GallopingHighRoad.

"Boli sme na niekoľko nocí preč a vrátili sme sa dosť neskoro. Keď sme prichádzali domov, boli asi dve hodiny ráno. Išli sme po ceste A vo vidieckej oblasti, keď nám niečo skrížilo cestu asi na tri sekundy. Bolo to vysoké asi ako človek, malo to možno 1,8 metra alebo viac, krátke silné nohy a boky a zdalo sa, že sa pohybuje krúživým spôsobom," opísal stretnutie so záhadným tvorom. Podľa neho nemohlo ísť o jeleňa, pretože postava stála na dvoch nohách. "Na tomto konkrétnom mieste nie sú žiadne domy ani budovy, takže ani tie to nemohli byť," dodal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: YouTube

Na druhý deň sa na miesto vrátil, nič a nikoho tam už ale nenašiel. Doposiaľ netuší, čo v skutočnosti videl. Obrátil sa preto na užívateľov. V komentároch sa objavili teórie, že by mohlo ísť o divokú zver, čo už autor príspevku ale predtým vylúčil. Ďalší sa ale domnievajú, že pri ceste sa objavilo mýtické stvorenie zvané Slenderman alebo Sasquatch, prípadne kríženec kozy s jeleňom.