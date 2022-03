Zo zverstiev nacistického veliteľa sa dvíha žalúdok: Jeho sadizmus desil dokonca aj jednotky SS

Počas druhej svetovej vojny viedol Oskar Dirlewanger jednotku, ktorá sa dopustila ohavných zločinov. Podľa historických zdrojov nezvládali brutalitu tohto veliteľa ani niektorí jeho muži. V roku 1934 bol uväznený za znásilnenie 13-ročného dievčaťa. "Je to duševne labilný, násilný fanatik a alkoholik, ktorý mal sklony k násiliu pod vplyvom drog," písalo sa v správe nacistickej polície. Počas vojny muži z SS-Dirlewanger Sturmbrigade zavraždili desaťtisíce civilistov, upaľovali ich zaživa a napichovali na bajonety batoľatá a malé deti. Medzi Dirlewangerove sadistické činy patrilo vyzliekanie a bičovanie židovských väzenkýň, ktorým potom vstrekoval strychnín, aby mohol zo zábavy sledovať, ako zomierajú. Historik Mark Felton opisuje toto konanie ako "absolútne stelesnenie zla, ktorému velil násilný sexuálny sadista a problém akceptovať ho mali aj niektorí nacisti".

Dirlewanger sa narodil v roku 1895, slúžil ako dôstojník pechoty počas Prvej svetovej vojny a udelený mu bol aj Železný kríž. Po skončení vojnového konfliktu sa zaplietol s krajne pravicovými polovojenskými skupinami bojujúcimi s ľavicovými protivníkmi. V roku 1922 ukončil štúdium na Goetheho univerzite vo Frankfurte a o rok neskôr vstúpil do nacistickej strany. Jeho odsúdenie za znásilnenie a iné trestné činy ho priviedlo do tábora Welzheim, kde boli zadržiavaní sexuálni delikventi. No vďaka zásahu kamaráta z vojny, ktorý bol vedúcim predstaviteľom SS, sa dostal na slobodu. Následne slúžil v nemeckých jednotkách bojujúcich na strane generála Franca v Španielskej občianskej vojne v rokoch 1936-39. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do jednotiek SS, kde ho vybrali, aby viedol jednotku zloženú z bývalých pytliakov. Predpokladalo sa, že títo muži majú potrebné zručnosti na lov odbojárov v Poľsku. Mužstvo sa časom rozrástlo o vrahov, násilníkov a kriminálnikov, ktorí sa prispôsobili veliteľovej osobnej skazenosti a prijali jeho meno.

Správanie brigády v oblasti poľského mesta Lublin viedlo k sťažnostiam miestnych nacistov, a preto boli Dirlewangerovci prevelení do dnešného Bieloruska. V auguste 1942 táto jednotka zavraždila 8350 Židov v gete Baranovichi, čo vyústilo do oficiálneho vyšetrovania SS. Rozsah ich aktivít prinútil jedného člena SS napísať sťažnosť, v ktorej uviedol, že ak "táto banda zločincov do týždňa nezmizne z Generálnej správy, zavrie ich on sám". Felton na YouTube opisuje, ako jednotka zámerne verbovala mužov odsúdených za veľmi závažné zločiny vrátane sociopatov, psychopatov a deviantov každého druhu, čiže mužov, ktorých by za normálnych okolností štát popravil alebo minimálne uväznil.

PSYCHOPATI

Pre svojich mužov bol Oskar hrdinom, jeden z nich ho v nemeckých médiách opísal ako "skvelého chlapa, ktorý bol vždy v popredí, nikdy nie vzadu". Dirlewangerovou špecialitou bolo nahnanie veľkého počtu civilistov do stodôl, ktoré boli potom zapálené a obete pri pokuse o útek zastrelené. Brigáda pravidelne využívala civilistov na čistenie mínových polí, v nemocniciach zas strieľala lekárov a zdravotné sestry. Niektoré odhady uvádzajú, že počet ich obetí je zhruba 120 000. V boji proti Červenej armáde bol Dirlewanger niekoľkokrát zranený. Jeho jednotku v roku 1944 vyslali do Varšavy na potlačenie povstania. Poliaci sa vtedy chopili zbraní v snahe oslobodiť sa od nacistov, ktorí reagovali mimoriadne brutálne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

DETI A BAJONETY

Dirlewanger nariadil zavraždiť 500 detí a aby ušetril náboje, prikázal svojim mužom, aby ich ubili na smrť alebo použili bajonety. Keď sa boje chýlili ku koncu a jeho mužom skrížila cestu nemocnica, vojak SS z inej jednotky opísal, čo videl. "Stál tam so svojimi mužmi a smial sa. Sestričky z nemocnice utekali cez námestie nahé s rukami hore. Krv im stekala po nohách. Keď jednu z nich vešali, Dirlewanger kopol do tehál, na ktorých stála. Už som sa na to nemohol pozerať." Na konci vojny utrpel brutálny zranenia v bojoch so Sovietmi a jeho jednotka sa začala rozpadať. Neskôr sa vzdala Američanom. On sám bol zajatý Francúzmi, keď sa skrýval v horách. Okolnosti jeho smrti sú nejasné, ale predpokladá sa, že ho poľskí vojaci ubili na smrť v tábore, kde bol zadržiavaný.