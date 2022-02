VIDEO Vodička Uberu dostala zákazku: Keď zbadala, kto nastupuje do jej auta, ostala zdesená

Jen Wardenová sa podelila s príbehom o tom, ako odhalila neveru svojho priateľa. Pracuje ako vodička Uberu a prezradila, že nedávno ostala v šoku, keď si neznáma žena objednala jej služby. Do auta totiž nasadla spolu s Jeniným priateľom. Mladá žena zverejnila video, v ktorom netají svoje sklamanie. "Keď sa v piatok rozhodnete zostať doma, jazdiť pre Uber a váš muž si sadne na zadné sedadlo s iným dievčaťom," napísala.

V nasledujúcej sérii videí prezradila ďalšie podrobnosti. "Dnes je pondelok a toto všetko sa stalo v piatok. Odvtedy došlo k novému vývoju, takže sa o tom porozprávame. Minulý týždeň som sa ho pýtala, čo robí cez víkend, pretože som sa chcela stretnúť. Povedal, že v piatok ide na športový zápas, ale v sobotu by sme sa mohli stretnúť," uviedla Wardenová. Tento plán jej vyhovoval, pretože v piatok mohla ísť aspoň do práce a zarobiť si peniaze. Zrazu ale dostala žiadosť o vyzdvihnutie zákazníčky. Do auta na miesto spolujazdca nasadla žena a na zadné sedadlo si sadol Jenin priateľ. "Celú jazdu neprehovoril ani slovo a keď som ich vysadila, hneď mi volal, že sa ospravedlňuje."

Jen sa podľa svojich slov so spoločníčkou svojho partnera rozprávala, ktorá jej povedala, že sú len kamaráti. V skutočnosti bol však opak pravdou; očitá svedkyňa Jen potvrdila, že nejde len o kamarátstvo. "V nedeľu som išla von s kamarátmi a so všetkým som sa im zdôverila. Sme kamaráti s barmankou z baru, v ktorom sme boli, a ona mi povedala, že je kamarátka s tým druhým dievčaťom a že je v tom istom bare práve teraz. Povedala som čašníčke, že sa cítim zle, pretože viem, že sú len priatelia a ona odvetila: ‚Čo tým myslíš, že sú len kamaráti?‘ Bola som zmätená. Čašníčka mi povedala, že sú určite viac ako priatelia," dodala Jen.