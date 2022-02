VIDEO len pre silné povahy: Pytón hltá svoju korisť v celku, tráviť ju bude mesiace!

Video z prírodnej rezervácie MalaMala Game Reserve v Južnej Afrike zachytáva pytóna písmenkového (Python sebae), jedného z najväčších hadov na svete, ako prehĺta celú impalu (druh antilopy, pozn. red.). Pytóny písmenkové môžu dorastať do dĺžky šiestich metrov a sú schopné živiť sa aj väčšími tvormi ako je impala. "Pytóny sú číhajúcimi lovcami. Keď sú hladné, zoberú čokoľvek, čo kráča pred nimi," povedal docent vtáčej, exotickej a zoologickej medicíny na Coloradskej štátnej univerzite Matthew Johnston pre Live Science.

Pytóna vidieť od 4:56 sekundy

Pytóny písmenkové sa zvyčajne zdržiavajú v skalných výbežkoch a jaskyniach a ochutnávajú vzduch so špeciálnym zmyslovým orgánom v ústach, ktorý sa nazýva Jacobsonov orgán. Rozdvojené jazyky im umožňujú používať Jacobsonov orgán aj na detekciu jemných zmien teploty vzduchu. K týmto zmenám dochádza, keď sa teplokrvné zviera, ako je impala, zatúla do ich blízkosti. Keď had zaútočí, jeho ústa sa otvoria o celých 180 stupňov, čo mu umožní zahryznúť sa do koristi všetkými zubami. Keď sa zuby zaboria do kože, had rýchlo obtočí svoje telo okolo zvieraťa a takto ho postupne udusí. Následne pytón prehltne svoj úlovok celý, bez ohľadu na to, aký je veľký.

Keď had skonzumuje korisť, zvyčajne si nájde miesto, kde sa skryje a v pokoji trávi. Stráviť impalu by mu napríklad mohlo trvať mesiace. Po zjedení koristi sa u pytóna môžu začať prejavovať problémy s pohybom; hadie telo sa totiž zväčší a vyformuje podľa tvaru zvieraťa, ktoré zožral. Počas procesu trávenia je preto pytón obzvlášť zraniteľný voči útoku.