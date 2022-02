Manuál bezpečného správania pre turistky vyvolala pobúrenie: Toto chce vláda, aby robili ženy cudzinky

Manuál bezpečného správania síce vydala kostarická vládna komisia ešte vlani v júli, do centra pozornosti na sociálnych sieťach sa ale dostal až teraz v súvislosti so sexuálnym napadnutím dánskej turistky niekoľkými mužmi na pláži v Puerto Viejo de Talamanca zo začiatku januára. Niektoré združenia bojujúce za práva žien obvinili vládu z toho, že sa príručkou snaží hodiť zodpovednosť za podobné činy na ženy. Manuál okrem iného turistkám odporúčal, že sa majú "obliekať podobne ako miestne ženy, aby nevzbudzovali prílišnú pozornosť", nemajú chodiť v noci vonku samy a majú si dávať pozor na to, koľko vypijú alkoholických drinkov. Rovnako by mali byť opatrné pri vysielaní signálov príliš priateľského správania sa, ktoré by mohli byť zle pochopené.

"Odmietame správanie vlády, ktorá sa prostredníctvom svojich inštitúcií snaží zvaliť vinu za sexuálne agresie na obete tým, že odporúča, ako sa máme obliekať, kedy máme chodiť von a koľko alkoholu máme vypiť," uviedla vo vyhlásení jedna z miestnych feministických skupín. Vláda sa v súvislosti s kauzou vyjadrila, že príručku vytvorila komisia, ktorá ju nechala posúdiť Národným inštitútom pre ženy (Inamu). Kostarický prezident Carlos Alvarado ale minulý týždeň oznámil, že dal inštitútu a Národnému ústavu pre cestovný ruch (ICT) pokyn, aby manuál prepracovali.

Kostarika je jedna z mála krajín sveta, kde je katolíctvo štátnym náboženstvom podľa ústavy. Základný zákon ale zároveň zaručuje slobodu vyznania. Ku katolíckemu vyznaniu sa tam hlási asi 47 percent z piatich miliónov obyvateľov, asi pätina sú evanjelici a štvrtina je bez náboženského vyznania.