Ak zbadáte tento nepríjemný jav na chodidlách, choďte k lekárovi: Môže ísť o príznak vážnej choroby

NEW YORK - Parkinsonova choroba je progresívna neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje kontrolu pohybu. Podľa odborníkov môže telo upozorniť na prítomnosť tohto ochorenia deformáciou prstov na nohách ešte predtým, ako sa objavia prvé vážnejšie zdravotné komplikácie. Ak teda tento symptóm u seba zaregistrujete, mali by ste spozornieť a vyhľadať lekára.

Progresívne ochorenie mozgu Parkinsonova choroba môže postihnúť takmer celé telo a spôsobiť jeho stuhnutosť, pomalý pohyb a svalové kontrakcie. Najznámejším sprievodným javom je tras končatín alebo iných častí tela, známy aj ako tremor. Okrem týchto známych symptómov však odborníci poukazujú aj na ďalší príznak tejto choroby. Je ním deformácia prstov na nohách.

Ak vaše prsty pripomínajú pazúry, mali by ste spozornieť

Spoločnosť Parkinson's Foundations uvádza, že "skrútené, zovreté prsty na nohách alebo bolestivé kŕče sú jasnými príznakmi dystónie", čiže skorého príznaku Parkinsona, pri ktorom dochádza k nedobrovoľnému sťahovaniu svalov. Deformácia a kŕčovitosť prstov nesúvisí iba so svalstvom na chodidlách, ale je spojená aj so svalmi telesného jadra a chrbta, ktoré ovplyvňujú držanie tela. "Mnoho pacientov s Parkinsonovou chorobou sa postupne hrbí. Postupom času sa prsty na nohách v tejto polohe zaseknú a nedokážu sa pohybovať tak, aby pomohli udržať rovnováhu," vysvetľuje charitatívna organizácia Parkinson's UK.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ak si všimnete zvláštne zakrivenie prstov na nohách, mali by ste sa porozprávať s lekárom. Ten zistí, či máte pazúrovité, kladivkové, prípadne paličkovité prsty, čiže tri veľmi podobné diagnózy, ktoré laik nedokáže rozlíšiť. "Kladivkové a pazúrovité prsty sú podobné a spôsobujú neprirodzené ohnutie prstov na nohe. Obidve deformácie môžu ovplyvniť pohyb prstov," uvádza na svojej stránke podiater Bruce Scudday z Texasu. "Pri kladivkových prstoch sa stredný prst ohýba v kĺbe nadol, čo sťažuje ohýbanie chodidla a pohyb prstov. Pazúrovité prsty pripomínajú pazúr, kedy sa prsty na chodidle ohýbajú nahor od kĺbu na brušku chodidla a nadol v strednom kĺbe." Paličkovité prsty na nohách vyzerajú podobne a ohýbajú sa len v poslednom kĺbe.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ďalšie príznaky

Ak sa vám zdá, že máte pazúrovité, kladivkové alebo paličkovité prsty, mali by ste sledovať výskyt ďalších príznakov. Vaše prsty môžu napríklad vyzerať ohnuté alebo pociťujete v zdeformovaných prstoch bolesť, stratu flexibility, viditeľnú deformáciu chodidla, opuch, začervenanie, kurie oká alebo mozole. Vážnosť stavu súvisí aj s tým, ako flexibilné alebo naopak tuhé sú vaše prsty na nohách. Ak sa stále ohýbajú v kĺboch, hoci sú stuhnuté, ide o skoré štádium. Ak sú strnulé do bodu malého pohybu, pravdepodobne ste už postúpili do neskoršej fázy.

Liečba a pomoc

Intervencie sú najúspešnejšie v skorších štádiách, takže keď si všimnete, že máte problémy s ohýbaním kĺbov prstov na nohách, informujte o tom svojho lekára. Dostupných je niekoľko možností liečby. "V extrémnejších alebo bolestivejších prípadoch, ktoré nereagujú na konzervatívnu liečbu, je možné odporučiť operáciu. Kladivkový aj pazúrovitý prst je možné chirurgicky upraviť a vrátiť do správnej polohy alebo sa dá vymeniť aj celý kĺb," hovorí Scudday. Pacient môže zároveň zvážiť používanie špeciálnej obuvi, vypchávok a vložiek na podporu klenby alebo cvičenie na posilňovanie prstov na nohách ako formu fyzikálnej terapie. A samozrejme, najdôležitejšie je porozprávať sa s lekárom o príčine zmien na prstoch na nohách. Ak ide naozaj o Parkinsonovu chorobu, včasná diagnostika môže pacientovi výrazne zlepšiť kvalitu života.