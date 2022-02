Matka (36) trpela kašľom, myslela si, že má COVID: Pravda ju absolútne šokovala

Tridsaťšesťročná Becky Davisová z anglického grófstva Worcestershire trpela kašľom, ktorý neustával. Myslela si, že je to dôsledok covidu, no v skutočnosti šlo o niečo iné. V júli 2020 jej bolo diagnostikované posledné štádium rakoviny pľúc. "Nikdy som si nemyslela, že sa mi to môže stať. Som mladá. Nefajčím," povedala. "Spočiatku som tomu jednoducho nerozumela. Chcem, aby každý vedel, že každý z nás môže dostať rakovinu. Môže sa to stať každému. Neviem, koľko času mi zostáva."

Chemoterapia nie je účinná proti jej forme ochorenia, takže rodina ženy zaplatila 16 000 libier (vyše 19 000 eur) za posledný pokus o súkromnú liečbu, ktorá by jej mohla predĺžiť život. Pred časom musela slobodná mamička smutnú správu oznámiť svojej šesťročnej dcérke Lexi. Vysvetlila jej, že Becky skôr či neskôr poputuje do neba. "Teraz vie, že mama pôjde do neba. Ale myslí si, že tam môže prísť a navštíviť ma," uviedla Davisová. S dcérou sa o svojom odchode často rozpráva a dokonca jej prezradila aj to, že má rakovinu. Chce totiž, aby vedela, čo príde.

Keď sa u Becky v januári 2020 objavil kašeľ, bola v tom, že nejde o nič vážne. Rýchlo sa to však zhoršilo a začalo zasahovať do jej každodenného života. Krátko po vypuknutí pandémie bola presvedčená o tom, že za jej potiaže môže COVID-19. Bola tiež veľmi unavená, schudla a mala neustálu potrebu odkašliavať. Všetky testy na COVID-19 však boli negatívne. Kvôli prísnym obmedzeniam počas pandémie sa dostala k lekárovi až v apríli. Kašeľ sa aj naďalej zhoršoval. V júni 2020 sa dozvedela výsledky testov. "Povedali mi, že mám masu na pravých pľúcach. Spýtala som sa: ‚Hovoríte o rakovine?‘ a lekárka povedala, že zrejme áno. Bola som v hystérii," priznala Britka.

Biopsia odhalila, že trpí ALK-pozitívnou rakovinou pľúc v štvrtom štádiu. Tento druh rakoviny je spôsobený abnormálnym preskupením génov. Väčšina chorých sú nefajčiari. Môže to byť šokujúce vzhľadom na to, že fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc. Väčšina pacientov s ALK sú ženy a polovica z diagnostikovaných má menej ako 50 rokov. Chemoterapia v tomto prípade nezaberá.

Becky vyskúšala dve samostatné formy liečob zamerané na kontrolu ochorenia a predĺženie života, no nemali želaný efekt. Pôvodne mala rakovinu v oboch pľúcach, niekoľkých lymfatických uzlinách a hrudnej kosti. ​​​​​​Iba v pravých pľúcach však došlo k progresii. Davisová dúfa, že má pred sebou ešte roky života. "V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov ma čakajú ďalšie štyri sedenia SABR (stereotaktická ablačná rádioterapia. Potom budem musieť počkať tri mesiace, aby som zistila, či to funguje." V súčasnosti sa Becky snaží tráviť čo najviac času s Lexi. Kvôli liečbe je ale slabá, preto väčšinu času trávia doma. "Tešia nás maličkosti, ako je vyrábanie vecí. Vyrábame tričká, ozdobujeme hrnčeky a podobne. Lexi tieto veci miluje a viem, že zároveň si takto vytvára spomienky na chvíle, ktoré ocení, keď mamička pôjde do neba," dodala.