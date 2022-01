VIDEO Blondínka má 50 rokov, ale žiadne vrásky: Stačí dodržiavať jednoduchý a lacný trik!

Kat Jamesová z Kalifornie prezradila tajomstvo svojho mladého vzhľadu bez vrások. Jej video na TikToku bolo zhliadnuté už viac ako miliónkrát. Žena, ktorá má takmer päťdesiat rokov, nemá na tvári prakticky žiadne vrásky a ľudia si často myslia, že je oveľa mladšia. Podľa svojich slov za to vďačí rolke lepiacej pásky, ktorú si môžete kúpiť takmer kdekoľvek za niečo viac ako jedno euro.

S touto technikou proti starnutiu začala vo svojich dvadsiatich rokoch. Kat odporúča začať s týmto trikom už po dvadsiatke, ale mal by pomôcť zredukovať aj hlbšie vrásky. Zároveň vysvetlila, ako to funguje. "Vo svete krásy radi používame termíny mimovoľný pohyb a dobrovoľný pohyb, čo znamená, že môžeme dobrovoľne hýbať obočím a robiť výrazy, ale často to robíme nedobrovoľne. Nemáte poňatia, ako často to za deň robíte a všetky tie mimovoľné pohyby spôsobujú linky a vrásky, ktoré budete mať do konca života," uviedla.

Rozhodla sa preto použiť niečo, čo sa nazýva páskový tréning. Kat, vyštudovaná estetička a odborníčka na starostlivosť o pleť, doplnila, že túto techniku ​​ju naučil doktor Brant a odvtedy ju praktizuje.Obočím vraj takmer nikdy nehýbe a svojim fanúšikom ukázala, ako začať trénovať s páskou. Najprv vezmite štyri kusy pásky a každý z nich odrežte na dĺžku približne päť centimetrov. Najprv si tvár umyte a vysušte, následne prvý kúsok pásky umiestnite priamo do stredu obočia. Ďalšie kusy pásky potom umiestnite nad každé obočie vodorovne a posledný kúsok by mal prejsť cez hornú časť čela vodorovne.

Podľa Jamesovej to funguje, pretože ak urobíte mimovoľné pohyby, páska začne vydávať čudné zvuky a vy prestanete s krčením čela. Postupom času vám to pomôže kontrolovať mimiku a z dlhodobého hľadiska trik pomáha predchádzať vráskam a jemným linkám. Viacerí užívatelia už techniku vyskúšali ​​a zaznamenali rozdiel na vlastnej koži. "Funguje to. Robím to už viac ako dvadsať rokov. A moja mama tiež. Mám 63 a len pár vrások," napísala jedna žena. "Moja mama mi dala tú pásku na čelo, keď som mala 15 rokov. Povedala, vyjadri svoje emócie očami. Mám 40 a stále nemám vrásky," pridala sa ďalšia.

Iní ľudia ale zas skonštatovali, že by radšej strpeli pár vrások, než aby prestali prejavovať emócie. "Nikdy by som nevymenila neprejavenie emócií za žiadne vrásky," uviedla jedna žena. "Rád sa pozerám do zrkadla a vidím históriu emócií, ktoré som zažil. Vo vráskach sa odzrkadľuje život, ktorý som viedol a šťastie, ktoré som slobodne cítil. Je to umenie," dodal ďalší.