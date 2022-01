FOTO Hádajte, koľko má táto blondínka rokov: Nemáte šancu, keď sa dozviete jej vek, budete v šoku

MELBOURNE - Babička posadnutá cvičením, ktorá hovorí, že priťahuje osemnásťročných nápadníkov, sa podelila o svoje najlepšie tipy, ako sa udržať fit. Prezradila, že radšej si treba dať mäso, vyhnúť sa koláčom a úplne vynechať víno. Toto je dôvod, prečo by ste to mali skúsiť.

Lesley Maxwellová z austrálskeho Melbourne má 63 rokov, no zrejme nikto by jej ich netipoval. Pracuje ako osobná trénerka na plný úväzok a má armádu fanúšikov na Instagrame, kde zdieľa fotky a videá svojho fantastického vzhľadu a cvičebných postupov. Cvičí päťkrát týždenne a na konte má takmer tridsať miestnych a národných titulov, pričom svoju prvú súťaž vo fitness vyhrala ako 49-ročná. Fitko často navštevuje so svojou dvadsaťročnou vnučkou Tiou, ktorá tiež miluje cvičenie. Ľudia si dokonca niekedy myslia, že tie dve sú sestry. O mužskú pozornosť Maxwellová rozhodne nemá núdzu vďaka svojmu vytvarovanému telu.

Zdroj: profimedia.sk

Pred sviatočným obdobím odhalila bežné diétne úskalia a prezradila, čomu sa vyhnúť, ak chcete zostať fit aj v roku 2022. Medzi jej hlavné tipy patrí jesť viac bielkovín, vynechať víno a sladené nápoje a vyhýbať sa prejedaniu. "Jedzte menej koláčov, pretože tie sa rozkladajú na cukor. Dajte si pokoj aj so soft drinkami a vínom, pretože sú to prázdne kalórie a zvyčajne sa ukladajú ako mäkký telesný tuk," radí.

Zdroj: profimedia.sk

Lesley upozornila, že netreba jesť všetko, čo vám niekto ponúkne. "Ak ste dojedli a ponúkli vám ďalšie jedlo, počkajte chvíľu." Okrem toho odporúča ísť na prechádzku. "Efektívna silová chôdza dokáže precvičiť každý sval na nohách a sedacích kĺboch ​​a navyše je skvelá aj pre vaše hlavné svaly. Robte veľké kroky a v hornej časti pohybu stlačte zadok." Dobré je podľa nej cvičenie s rodinným príslušníkom alebo partnerom. Pridajte vysoko intenzívne cvičenie do svojho týždenného tréningového plánu a urobte si z tréningu zábavu.

Zdroj: profimedia.sk

Svoju premenu tela začala Austrálčanka pred štrnástimi rokmi po tom, čo jej fitness pomohol vyrovnať sa s rozvodom. Často ju oslovujú mladší muži, dokonca priznala, že všetci jej partneri boli mladší ako ona vrátane jej bývalého manžela, od ktorého bola staršia o trinásť rokov. Maxwellová verí, že biologický vek a chronologický vek sú dve rozdielne veci a že môžete byť starí alebo mladí, ako chcete v závislosti od toho, ako sa o svoje telo staráte zdravým stravovaním a cvičením.