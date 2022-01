FOTO Matku vyplašil záhadný zvuk v kúpeľni: Keď vošla dnu, vydesila sa na smrť

Náhla explózia jednej zo sklenených stien sprchovacieho kúta vydesila Carrissu Vevarovú z anglického grófstva Cheshire. Podľa jej slov znel zvuk rinčiaceho skla ako streľba zo zbrane. Strašný bol aj pohľad do kúpeľne, pretože úlomkami skla bola pokrytá celá miestnosť. "Nechcem ani len pomyslieť na to, čo by sa stalo, keby tam v tom čase boli moje deti. Znelo to, ako keby niekto strelil do skla pištoľou," opisuje incident Britka na Facebooku.

Sprchovací kút si kúpila od liverpoolskej firmy Victorian Plumbing. Jej hovorca vyhlásil, že dajú všetko do poriadku a uistil zákazníkov, že ich produkty sú spoľahlivé, pretože sú vyrobené z tvrdeného bezpečnostného skla. Celý incident mohol vraj vyvolať obavy, ale sklo na sprchovacom kúte si po náraze zachovalo očakávané vlastnosti. "Niečo také sa môže stať niekoľko dní alebo týždňov po akomkoľvek náraze, keď neskôr sklo podlieha zmenám teploty," vysvetlil ďalej hovorca.

Bezpečnostné sklo je navrhnuté tak, aby chránilo v prípade rozbitia pred zranením a rozpadá sa na malé kocky, čím sa výrazne zníži pravdepodobnosť akéhokoľvek vážneho poranenia. "Sme hrdí na to, že našim zákazníkom odovzdávame to najlepšie. Aj keď to nie je chyba výrobcu, radi dáme veci do poriadku," dodal.