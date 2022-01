VIDEO Manžel prehral stávku, žena mohla pomenovať ich dcéru po svojom: To vážne také meno?!

Výber mena pre bábätko môže byť veľmi náročná úloha, jedna čerstvá mamička to nakoniec spravila veľmi rafinovane. S manželom sa totiž nevedeli dohodnúť, ako pomenujú svoju dcérku. Nakoniec preto uzavreli stávku, píše The Sun. Mladá žena zverejnila na TikToku video, kde hojdá svoju ratolesť, umýva fľašky od mlieka a v pozadí hrá známa pieseň Jolene od Dolly Parton. Príspevok vo videu znie: "Keď váš manžel prehrá stávku a vy pomenujete dcéru podľa obľúbenej piesne, ktorú ale on neznáša."

Video má už viac ako 33-tisíc videní. Ľudia, ktorí ho komentovali, sa rozdelili do dvoch táborov. "Chcela som dať meno nášmu šteniatku, no snúbenec mi to nedovolil", zatiaľ čo ďalší komentár hlásil, že "moja dcéra sa volá Jolene. Je to moja obľúbená pieseň, pretože som si pri nej po prvýkrát vyskúšal karaoke". Ozvala sa aj osoba, ktorá sa tiež volá Jolene a pod príspevok napísala, že to meno doslova nenávidí.

Meno, resp. prezývka Jolene nie je v Británii až tak ojedinelá. Podľa americkej spoločnosti BabyCenter skončilo na 501. mieste v rebríčku obľúbenosti dievčenských mien pre rok 2021. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to však pokles o 53 miest.