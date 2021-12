Nádielka vianočných vtipov: Len dávajte pozor, aby ste nespadli zo stoličky!

BRATISLAVA - Keď sa povie zima, mnohým ľuďom napadnú ako prvé Vianoce. Čas pohody a pokoja strávený s našimi najbližšími je tu opäť. K tomu ešte treba pridať trochu humoru. Pohodlne si sadnite, dopite vianočný punč a nechajte sa odreagovať troškou humoru, ktorý sme si pre vás pripravili. Pokiaľ prejdete do záchvatu smiechu, kľudne sa na nás vyhovorte.

"Oci, mňa už bolí brucho."



"Buď ticho, a žer tie sprosté medovníky."

Malý Adamko píše Ježiškovi:

"Milý Ježiško, prosím si pod stromček bračeka."

"Dobre, ale pošli mi najprv mamičku."

Čo sa stalo zlodejovi, ktorý ukradol adventný kalendár?

Dostal 25 dní.

Aký je obľúbený spevák Santa Clausa?

Elf Presley.

Stoja dvaja snehuliaci vedľa seba, jeden sa otočí na druhého a hovorí:

"Neviem ako ty, ale ja cítim len mrkvu."

Oznam na vchode počas Štedrého dňa:

"Milí koledníci, jediné, čo prinesie svetu radosť bude 'tichá noc.'"

Štyri etapy v živote muža:

- Veríš na Mikuláša.

- Neveríš na Mikuláša.

- Robíš Mikuláša.

- Vyzeráš ako Mikuláš.

Pán Novák sa pýta svojho šéfa:

"Pane, môžete mi dať zajtra voľno? Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním."

"Z takého dôvodu Vám predsa nebudem dávať voľno."

"Ďakujem, vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť."

Na Vianoce príde list od rodiny z USA.

Otec si ho prečíta a hovorí manželke:

"No pozerám, že sa tvoj brat v tej Amerike nemá zle. Tu píše, že dostal nejaké elektrické kreslo."

Muž sa pýta svojej manželky:

"Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?"

"Neviem."

Na druhý deň cestou z práce zbadá muž na chodníku kus hrdzavého plechu. Schová si ho, a na Štedrý deň ho dá žene.

Čo to, do pekla, je?

"Neviem," odpovedá muž.

Dvaja väzni sa rozprávajú v cele.

"Za čo si tu?"

"Za predčasné vianočné nákupy."

"Tomu neverím, za to by ťa nezavreli. Ako skoro si nakupoval?"

"Tri hodiny pred začiatkom otváracej doby."



Na Štedrý deň hovorí mama synovi:

"Jožko, zapáľ vianočný stromček."

Za chvíľu príde Jožko a pýta sa:

"Aj sviečky?"

Santa Claus je rasista!

A to už prečo?

Lebo každý rok želá krásne biele Vianoce.



Čo si dostal na Vianoce?

Vidíš vonku ten bavorák?

No.

Tak takej farby sveter.

Tak sa mi zdá, že na Troch kráľov budeme na dvere namiesto G+M+B písať O+T+P.

V škótskej rodine:

"Deti, už ste si prezreli darčeky?"

"Áno, áno!"

"Tak ich teraz pekne zabaľte, aby sa do budúcich Vianoc nezaprášili!"