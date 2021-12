FOTO Popol zo sopky na Kanárskych ostrovoch ukrýval bombastický objav: Neuveríte, čo sa v ňom našlo

Sopka Cumbre Vieja vybuchla v polovici septembra. Na povrch sa tak dostala láva, ktorá ničila všetko, čo sa jej dostalo do cesty. Pred roztavenou horninou nemali šancu ani domy, kostoly či veľké fabriky. Okolie ostrova La Palma ostalo úplne zničené.

Ostrov je však významný aj niečím iným, ako len vyhľadávanou dovolenkovou destináciou. Je domovom pre zhruba 80-tisíc obyvateľov, z ktorých sa zhruba stovka venuje včelárstvu. Ich práca je pre miestny ekosystém mimoriadne dôležitá. Okrem toho hrajú aj kľúčovú ekonomickú úlohu v celom regióne, keďže pôsobia ako hlavní distribútori medu. Pokiaľ by po výbuchu sopky došlo aj k vyhynutiu včiel, skaza by prerástla do obludných rozmerov.

Fifty days after the eruption, one beekeeper returned and was amazed to find that the bees in five of his six hives - had survived.

The bees had sealed any gaps in the hives with propolis to keep toxic fumes out, and relied on honey already stored in their hives for food. pic.twitter.com/eA6oIWVPu8